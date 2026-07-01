快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉強震重創人民 世界糧食計劃署籲各界伸援

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導
委內瑞拉6月24日接連發生兩起規模超過7的強烈地震。美聯社
委內瑞拉6月24日接連發生兩起規模超過7的強烈地震。美聯社

委內瑞拉6月24日接連發生兩起規模超過7的強烈地震後，聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天呼籲各界伸援5000萬美元，用於提供3個月糧食援助給予當地大約50萬民眾。

法新社報導，世界糧食計劃署駐委內瑞拉負責人霍克斯泰特（Stephanie Hochstetter）告訴記者，這兩起強震已經造成逾1900人喪命、數萬人失蹤，且讓當地民眾處境更加艱難。

霍克斯泰特表示：「地震重創許多家戶，有些家庭原本就難以負擔基本食物開銷。如今生計中斷、基礎設施嚴重毀損，許多民眾面臨著陷入更深困境的切實危險。」

她還說道：「我們從其他同等規模強震中學到，當各界關注消退，需求依然存在…這即是為何我們從一開始就呼籲提供持續性援助，以確保各戶家庭不會陷入糧食不安全的長期循環。」

聯合國今年初的數據早就顯示，委內瑞拉有790萬人需要人道援助。

地震 強震 聯合國 委內瑞拉

延伸閱讀

委內瑞拉強震近2千死！WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉雙強震已釀1943死逾萬傷 WHO示警疫情危機

受困瓦礫堆中6天 委內瑞拉3歲男童奇蹟獲救

委內瑞拉震後醫療系統吃緊 WHO示警

相關新聞

委內瑞拉強震近2千死！WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5的毀滅性地震，當局最新通報死亡人數已升至1943人，另有數萬人下落不明，搜救人員持續搜尋受困瓦礫中的倖存者。聯合國6月30日表示，數萬人急需食物與住所；醫師也警告，由於倖存者露宿街頭，可能爆發疾病疫情。

受困瓦礫堆中6天 委內瑞拉3歲男童奇蹟獲救

距離委內瑞拉發生兩起強震已過6天，約旦搜救團隊表示，今天在委國首都卡拉卡斯一處瓦礫堆中，成功救出一名3歲男童。這場災難已...

委內瑞拉雙強震已釀1943死逾萬傷 WHO示警疫情危機

委內瑞拉上週接連遭兩起強震重創，國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天表示，罹難人數上升至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。