委內瑞拉強震重創人民 世界糧食計劃署籲各界伸援

委內瑞拉6月24日接連發生兩起規模超過7的強烈地震後，聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天呼籲各界伸援5000萬美元，用於提供3個月糧食援助給予當地大約50萬民眾。

法新社報導，世界糧食計劃署駐委內瑞拉負責人霍克斯泰特（Stephanie Hochstetter）告訴記者，這兩起強震已經造成逾1900人喪命、數萬人失蹤，且讓當地民眾處境更加艱難。

霍克斯泰特表示：「地震重創許多家戶，有些家庭原本就難以負擔基本食物開銷。如今生計中斷、基礎設施嚴重毀損，許多民眾面臨著陷入更深困境的切實危險。」

她還說道：「我們從其他同等規模強震中學到，當各界關注消退，需求依然存在…這即是為何我們從一開始就呼籲提供持續性援助，以確保各戶家庭不會陷入糧食不安全的長期循環。」

聯合國今年初的數據早就顯示，委內瑞拉有790萬人需要人道援助。