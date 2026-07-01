委內瑞拉雙強震 美軍出動逾900人挺進災區救援

委內瑞拉雙強震釀災，美國南方司令部指揮官杜諾文表示，美軍已派900多人挺進委內瑞拉，並出動死神無人機助掌握災情，另在波多黎各與古拉索等加勒比海樞紐部署約800人。

路透社獨家報導，美國南方司令部（U.S. SouthernCommand）指揮官杜諾文（Francis Donovan）表示，委內瑞拉發生嚴重地震後，美軍隨即趕赴災區展開搜救、協助機場恢復運作，同時調動空中與海上資源，以利人道救援物資運抵。

他表示，美軍在委內瑞拉上空部署至少4至5架MQ-9死神（Reaper）無人機，連同在邁阿密的情報整合中心，共同強化委內瑞拉當局對當地災情的掌握。

這對於美軍而言是個引人注目的轉變。因為美軍今年1月3日才突襲委內瑞拉並逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），接著將他送往紐約接受毒品走私罪審判。馬杜洛全盤否認有任何不法行為。

過去1個月當中，美軍還在委內瑞拉當局的協調配合下，發動空襲擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦。

杜諾文說：「1月3日距今並不久，但想想這段關係已發生多麼巨大的轉變。」

委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，2次地震相隔不到1分鐘，導致建築物倒塌、數千人遭瓦礫掩埋。儘管受困者生還機率愈來愈渺茫，救援行動仍持續進行。

杜諾文表示，美國海軍陸戰隊是首批趕抵現場的美軍人員，在當地協助救難人員挖掘瓦礫、尋找生還者，同時以空運協助民間救難人員進入委內瑞拉。

他也提到，救災行動的後勤工作極為繁重，重點在於確保救命的援助物資不會通通堆在入境點，「如果你運進太多物資，卻缺乏足夠的後勤支撐，那麼救難物資就無法送達災區」。

杜諾文拒絕預測美軍在委內瑞拉的任務將持續多久，並將此問題交由主導美方整體救援任務的美國國務院回答。但他表明，美軍並未準備讓前來支援救援的部隊，在當地執行任何長期任務。

儘管如此，杜諾文仍對兩國關係表達期許，「如果這能為更好的兩軍關係打開大門，我們絕對會準備好向前邁進」。