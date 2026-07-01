受困瓦礫堆中6天 委內瑞拉3歲男童奇蹟獲救

距離委內瑞拉發生兩起強震已過6天，約旦搜救團隊表示，今天在委國首都卡拉卡斯一處瓦礫堆中，成功救出一名3歲男童。這場災難已造成近2000人喪命。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）透過Telegram表示，約旦搜救隊在斷瓦殘垣中，救出年僅3歲的莫蘭（Klieber Moran）。

綜合法新社和路透社報導，影像畫面顯示，救難人員發現這名奇蹟倖存的男童時，現場響起了歡呼聲。

約旦民防當局在聲明中說，男童獲救後立即接受急救，隨後被送往醫院治療。

另一段畫面顯示，救難人員在救護車上替男童擦拭臉部，並替他蓋上毛毯保暖。

專家指出，地震發生後72小時通常是黃金救援期，受困瓦礫堆下的民眾在這段時間內獲救存活的機率最高。

約旦民防當局表示，這名男童生命徵象良好，他們已將救援情況通報當地政府。

百年強震上週襲擊委內瑞拉，兩起規模分別為7.2與7.5的地震導致許多住宅大樓倒塌，數以萬計民眾下落不明，當局持續展開大規模搜救行動，尋找受困瓦礫中的生還者。

位於卡拉卡斯（Caracas）北方的拉圭拉州（LaGuaira）災情尤其慘重，整棟建築瞬間夷為平地。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（JorgeRodriguez）今天表示，自地震發生以來，已有6461人獲救。

他在電視談話中說：「我們必須懷抱希望，繼續尋找瓦礫堆下的生還者。一名男童今天清晨獲救，目前正在卡拉卡斯一家醫療中心接受治療。」

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，一批由聯合國兒童基金會（UNICEF）提供、重達47公噸的人道救援物資今天運抵委內瑞拉，將用於支援有需要的兒童及家庭。

杜雅里克指出，其中包括緊急醫療包，內含安全分娩、新生兒照護，以及疾病預防與治療所需用品。