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委內瑞拉雙強震已釀1943死逾萬傷 WHO示警疫情危機

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導
委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成嚴重死傷。重災區拉瓜伊拉29日持續進行搜救。歐新社
委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成嚴重死傷。重災區拉瓜伊拉29日持續進行搜救。歐新社

委內瑞拉上週接連遭兩起強震重創，國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天表示，罹難人數上升至1943人，傷者增至10571人，世界衛生組織警告當地疫情爆發風險不斷升高。

法新社報導，規模7.2與7.5的兩起地震上週接連襲擊委內瑞拉，重創沿岸城市拉圭拉（La Guaira），整個社區化為斷垣殘壁，高樓住宅、購物中心和學校因強震倒塌。

這場強震被視為拉丁美洲史上最慘重的地震災難之一，外界擔心數百萬人正面臨缺乏衛生設施與基本生活物資窘境。

世界衛生組織（WHO）警告，由於地震前當地疫苗接種覆蓋率偏低，加上醫護人員流失，導致當地疫情爆發風險不斷升高。

目前當地面臨威脅的傳染病包括麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、屈公病、茲卡病毒（Zika）、奧羅普切病毒（oropouche）以及瘧疾等。

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