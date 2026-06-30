聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉震後醫療系統吃緊 WHO示警
世界衛生組織（WHO）今天表示，委內瑞拉上週發生兩場致命地震後，部分醫院受損，另有醫院人員失聯，使當地醫療系統承受重大壓力。
路透社報導，委內瑞拉上週連續發生規模7.2及7.5的強震，數百棟建築受損，甚至被夷為平地，造成1700人喪生、5000人受傷。
WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日內瓦（Geneva）的記者會表示，至少3間醫療中心嚴重受損，另有6間受損或僅能部分運作。他提到一項針對21間醫療機構的調查時說：「僅存的醫療機構仍在運作，但承受重大壓力。」
他隨後補充說：「初步調查結果顯示，醫療服務和病患動線混亂，出現人滿為患和手術排程積壓增加等情況。」
拉圭拉（La Guaira）數名專門從事孕產照護的醫護人員仍然失聯，造成他所說的產科照護重大缺口。
他表示，數以千計因地震流離失所的民眾也面臨黃熱病及登革熱等爆發風險，尤其當地疫苗覆蓋率相對偏低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。