委內瑞拉震後醫療系統吃緊 WHO示警

世界衛生組織（WHO）今天表示，委內瑞拉上週發生兩場致命地震後，部分醫院受損，另有醫院人員失聯，使當地醫療系統承受重大壓力。

路透社報導，委內瑞拉上週連續發生規模7.2及7.5的強震，數百棟建築受損，甚至被夷為平地，造成1700人喪生、5000人受傷。

WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日內瓦（Geneva）的記者會表示，至少3間醫療中心嚴重受損，另有6間受損或僅能部分運作。他提到一項針對21間醫療機構的調查時說：「僅存的醫療機構仍在運作，但承受重大壓力。」

他隨後補充說：「初步調查結果顯示，醫療服務和病患動線混亂，出現人滿為患和手術排程積壓增加等情況。」

拉圭拉（La Guaira）數名專門從事孕產照護的醫護人員仍然失聯，造成他所說的產科照護重大缺口。

他表示，數以千計因地震流離失所的民眾也面臨黃熱病及登革熱等爆發風險，尤其當地疫苗覆蓋率相對偏低。