委內瑞拉連環強震 衛星數據揭逾5.8萬棟建築恐損毀

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的一項衛星數據初步評估顯示，上週襲擊委內瑞拉的連環強震，可能導致超過5萬8000棟建築物受損或遭摧毀。

法新社報導，委內瑞拉上週發生規模7.2與7.5的連環強震，是該國逾百年來最強的地震，約有1700人罹難、數以千計民眾下落不明。

NASA指出，其衛星「正提供關鍵支援，拍攝影像和蒐集數據，協助現場團隊評估災情，並引導救災應變工作」。

根據美國俄勒岡州立大學研究人員謝爾（CoreyScher）和侯克（Jamon Van Den Hoek），基於6月25日（地震發生翌日）蒐集的衛星雷達資料分析，「地震災區大約有5萬8870棟建築物可能損壞或被摧毀」。

2位研究人員引用歐洲太空總署（ESA）高解析度雷達影像衛星哨兵1號（Sentinel-1）的數據，並表示：「這只是初步、快速的評估。這反映出與建築物受損相符的地表驟變。」

他們還說，這項數據僅為參考指標，尚未經過實地驗證。