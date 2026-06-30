委國安置遣返移民飯店遇強震倒塌 家屬批政府應變失當

委內瑞拉上週發生強烈地震，一處安置遭美國遣返移民的飯店倒塌，造成多人死傷。家屬質疑政府安置措施及災後應變失當，讓尋人工作困難重重。

路透社報導，22歲建築工人薩塞度（AndersonDaniel Salcedo）在美國移民拘留中心待了3個月後，24日搭乘遣返班機回到委內瑞拉，不料卻在返國後數小時，遇上重創家園的兩起強震。

薩塞度與另外140多名遣返移民抵達首都卡拉卡斯（Caracas）附近的邁格狄亞機場（Maiquetia Airport）後，被安排入住鄰近、由政府營運的拉亞納達庇護飯店（Hotel Santuario La Llanada），等待完成遣返程序。

然而，不久之後，百年強震侵襲沿海的拉圭拉州（La Guaira），導致飯店倒塌。根據家屬說法，多數下榻在此的人恐怕都已罹難。

薩塞度雖幸運生還，但身受重傷，他的家人與其他失蹤者親屬質疑，政府為何要安排遭遣返人士入住這間飯店，以及為何要沒收他們的手機與身分證件，使搜救與確認身分作業變得更加困難。

負責接待返國移民的委國政府機構並未立即回應路透社提問。

該機構在震後3天於社群平台X發文寫道：「我們對近期地震造成的重大生命損失表達最深切的哀悼與慰問…我們將攜手克服這場難關，再次找到回家的路。你們並不孤單。」

委內瑞拉政府表示，兩起強震已造成至少1750人喪命，超過850棟建築倒塌或受損，數千人受傷，約1萬6000人無家可歸。

●受困瓦礫堆40小時

衛星影像公司Vantor拍攝到的畫面顯示，這間飯店有很大一部分已淪為鋼筋和混凝土，屋頂瓦片散落四周，僅部分建築矗立原地。

薩塞度的祖母羅札諾（Marlene Lozano）受訪時表示，孫子在地震發生40小時後才獲救。

她還說，委內瑞拉國家情報局（SEBIN）先前收走了孫子的手機和身分證，「他在那裡待了40個小時，沒有身分證件，因此無法確認身分。我們完全無法和他聯絡，也不知道他的狀況。」

羅札諾說，一名親戚在醫院找到他時，醫生已經截掉他的雙腿。

薩塞度目前仍接受插管治療，院方表示，他在救援過程中被拉出瓦礫堆時，腿部傷勢進一步惡化。

羅札諾說：「我們一直祈禱，願上天賜給他力量與勇氣。我們相信上帝會讓他活下來。我們知道他再也無法恢復原來的樣子，他失去了雙腿，但我們依然深愛著他。」

她也說，家屬至今尚未收到任何官方通知，她前往國家情報局辦公室詢問時，對方表示沒有任何消息可提供。

●一通電話後音訊全無

努涅斯（Daniel Nunez）的母親奧斯瓦德麗茲（Oswadeliz Nunez）也遭遇類似情況。

28歲的努涅斯搭乘同一架遣返班機返國後，借用他人手機致電母親，告知自己正被送往一間飯店安置，隔天就能回家。

奧斯瓦德麗茲說：「感謝老天，我兒子有打電話給我，否則我可能再也沒有機會和他說話。」

奧斯瓦德麗茲25日從距離卡拉卡斯約470公里的安索阿塔吉州（Anzoategui）埃爾蒂格雷（El Tigre）趕往拉圭拉州，一名國家情報局人員告訴她，她的兒子已被救護車載走。

然而，她遍尋各家診所與醫院都找不到兒子，之後才在官方名單中發現兒子被列為失蹤人口。

奧斯瓦德麗茲說：「我們誠摯請求國際社會協助找回罹難者遺體。如果這是上天的旨意，讓我兒子留在那裡，我希望能尋回他的遺體。我無法等待一、兩個月，等政府決定何時才把遺體挖出來。」

她也認為，如果兒子被遣返後能立即返家，而不是被集中安置在飯店，就不會喪命。

她說：「他們沒有犯下任何罪。他們已經回到自己國家，他們已被遣返回國了。」