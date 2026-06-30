快訊

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

中市第二警分局偵查隊小隊長涉毒遭押 市警局祭2大過免職處分

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉1719死逾500餘震！父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成嚴重死傷。重災區拉瓜伊拉29日持續進行搜救。歐新社
委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，造成嚴重死傷。重災區拉瓜伊拉29日持續進行搜救。歐新社

巴隆周刊報導，委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，造成嚴重死傷，罹難人數現已增至1719人。聯合國與委內瑞拉當局已達成協議，將採購1萬個屍袋，因應可能攀升的死亡人數。許多家屬手捧鮮花前往臨時停屍處認領親人，部分遺體嚴重受損、難以辨認，一名41歲廚師最後只能靠著女兒生前戴的戒指確認身分。

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）的碼頭被臨時改作停屍處，身穿藍色長袍、戴著帽子的法醫專家，在烈日下穿梭於一袋袋遺體之間。隨著醫院太平間不堪負荷，現場遍布屍袋與棺木，部分遺體撒上石灰延緩腐化，白色帳篷旁還擺著約100個空骨灰罈，等待盛裝火化後的骨灰。

41歲廚師馬卡諾（Antony Marcano）悲痛表示，他前一天到處尋找女兒卻一無所獲，隔天稍微冷靜後再度返回，才終於找到她。女兒遺體已幾乎難以辨認，他只能靠著她身上的衣物，以及自己曾送給她的戒指確認身分。馬卡諾說：「我是靠我送給她的戒指認出她的。」

25歲男子莫拉拉（Wilker Molalla）一家11口中，只有他與哥哥倖存，地震發生時兩人正好外出工作，如今正等待認領親人遺體。

路透報導，委內瑞拉代理總統羅德里格斯表示，已動員2.5萬名緊急救援人員、警察和士兵投入救災；其胞兄、國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）29日表示，地震至今已造成至少1719人死亡、5034人受傷， 還有1萬5866人流離失所

BBC報導，美國地質調查局此前稱，最終死亡人數有44%的機率會達到1萬人以上，另有30%的機率可能達到10萬人。

聯合國駐委內瑞拉人道協調員廷達羅（Gianluca Rampolla Del Tindaro）29日在記者會上表示，24日雙震以來，委內瑞拉境內已出現逾500起餘震，包括29日上午一起規模5.2的餘震。全委內瑞拉共有7個州受到影響，其中以拉瓜伊拉與首都區卡拉卡斯災情最為嚴重，至少2500棟建築受損，且多數已完全倒塌。

儘管災後搶救受困者的關鍵72小時黃金時間已經過去，廷達羅表示，救援人員仍未放棄尋找生還者，且仍陸續救出受困民眾。他透露，光是昨天，也就是災後第4天、黃金救援時間過後一天，國際救援人員仍成功救出7名生還者。

聯合國 委內瑞拉 地震 強震

延伸閱讀

委內瑞拉雙震1450死 黃金72小時已過仍近4萬人失蹤

委國雙震增至1450死 3日後救出18天嬰

委內瑞拉重災區太平間慘況曝！125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

委內瑞拉強震1719死 工程界籲全面清查社宅結構安全

相關新聞

委國安置遣返移民飯店遇強震倒塌 家屬批政府應變失當

委內瑞拉上週發生強烈地震，一處安置遭美國遣返移民的飯店倒塌，造成多人死傷。家屬質疑政府安置措施及災後應變失當，讓尋人工作...

委內瑞拉1719死逾500餘震！父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

巴隆周刊報導，委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，造成嚴重死傷，罹難人數現已增至1719人。聯合國與委內瑞拉當局已達成協議，將採購1萬個屍袋，因應可能攀升的死亡人數。許多家屬手捧鮮花前往臨時停屍處認領親人，部分遺體嚴重受損、難以辨認，一名41歲廚師最後只能靠著女兒生前戴的戒指確認身分。

委內瑞拉強震1719死 工程界籲全面清查社宅結構安全

委內瑞拉雙強震重創已故前總統查維茲推動興建的社會住宅。工程界指出，這些多由國營單位與中國、土耳其、白俄羅斯承包商趕工興建...

委國太平間癱瘓 馬杜洛獄中為災民祈禱

委內瑞拉廿四日晚間發生罕見的「雙震」，重災區拉圭拉各個太平間已不堪負荷；首都卡拉卡斯各個太平間外的街道，也擠滿運送親屬遺體前來的災民。委國廿九日早上七時一分發生餘震，卡拉卡斯都能感受到搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。