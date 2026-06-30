委內瑞拉強震1719死 工程界籲全面清查社宅結構安全

委內瑞拉雙強震重創已故前總統查維茲推動興建的社會住宅。工程界指出，這些多由國營單位與中國、土耳其、白俄羅斯承包商趕工興建的社宅施工堪慮且監管不力，呼籲政府全面清查所有社宅結構安全。

路透社報導，委內瑞拉前總統查維茲（HugoChávez）推動社會主義革命期間，在加勒比海沿岸興建以他命名的公共住宅社區，讓10多年前因洪災失去家園的居民得以安身。

然而，本月24日規模7.2及7.5的雙強震將這座1100戶大型社區的部分建築夷為平地，多位工程專家呼籲政府儘速全面檢測其他仍屹立的社會住宅，確認是否存在結構安全疑慮。

委內瑞拉官方29日證實，目前至少已有1719人死亡、5034人受傷、1萬5866人無家可歸；民間自行統計的失聯名單則接近5萬人之譜。

2015年起就住在俗稱「洛斯科科斯」（Los Cocos，因鄰近同名海灘而得名）社區2樓的居民羅哈斯（Yelsa Rojas）說：「我的整間公寓都沒了。」

她表示：「我們認為2樓所有住戶都罹難了」。她之所以倖存，是因為地震發生時她正好外出就醫。

儘管土木工程師與建築專家認為，目前仍難以斷定個別建物倒塌的確切原因，但他們指出，在查維茲及其繼任者馬杜洛（Nicolas Maduro）執政期間，建築長期缺乏維護、法規執行不力，加上施工執照審核鬆散，可能都加劇了此次災害造成的傷亡。

專家也指出，災情最嚴重的拉圭拉州（La Guaira）地質條件本就不穩定，洛斯科科斯社區所在位置土壤鬆軟，本就屬於高風險建築地區。

查維茲政府在2012年大選前開始大規模興建洛斯科科斯這類公共住宅，還宣稱要在全國各地興建數百萬戶社宅；馬杜洛上台後也延續這項政策，持續擴大低收入民眾的住房供給。

然而，建築師與工程師指出，隨著查維茲及馬杜洛走向集權，政府機構日益弱化，新建住宅的施工品管及既有建築的維護也隨之惡化。

委內瑞拉工程師協會（College of Engineers）理事長卡薩諾瓦（Richard Casanova）與建築師兼土木工程師龔薩雷茲（Glennys Gonzalez）表示，這些社宅開發案大多是由國營單位與來自中國、土耳其及白俄羅斯的承包商在軍方監督下趕工興建，過程幾乎毫無公開透明可言。

目前救難人員仍在持續搜救受困瓦礫堆下的民眾。工程界則擔心其他建築物也可能在強震後受損，希望協助政府儘快進行結構安全檢測，確認居民能否安全居住。強震發生至今，當局僅與國內主要工程師協會會面，但仍未展開實際評估，令部分專家感到挫折。

曾參與政府國家建設規畫的西蒙玻利瓦大學（Simon Bolivar University）建築師暨都市規畫專家拉拉納加（Enrique Larrañaga）表示：「政府沒有及時接受工程師與大學提供的協助，根本就是犯罪。」

代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）29日宣布，政府將成立委員會評估受損住宅結構，但未說明何時開始評估。

政府先前也因未及時調派急需的重型機具及搜救隊而飽受批評。這導致災後最關鍵的數日內，居民只能徒手或利用鏟子、繩索等簡易工具，自行搜尋受困親友。