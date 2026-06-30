委國太平間癱瘓 馬杜洛獄中為災民祈禱

委內瑞拉廿四日晚間發生罕見的「雙震」，重災區拉圭拉各個太平間已不堪負荷；首都卡拉卡斯各個太平間外的街道，也擠滿運送親屬遺體前來的災民。委國廿九日早上七時一分發生餘震，卡拉卡斯都能感受到搖晃。

廿九日餘震發生在委國加勒比海岸的卡拉巴勒達以北約廿七公里處，美國地質調查所（ＵＳＧＳ）測得規模四點六；根據鄰國哥倫比亞所做的地質調查，則為規模五點一。

災民遺體陸續送至太平間，只能直接用機車、放在私家車後座或皮卡的貨斗。這次痛失雙親與兄弟的災民塞迪諾形容，當地太平間內的現況「可怕到難以想像」，已被罹難者及其家屬擠爆。

委國的殯儀館協會前會長葉南德茲說，拉圭拉的太平間已癱瘓，災民被迫以私人車輛運送遺體；委國殯葬業者捐出兩百多具棺木、屍袋等物資。

一月被美國抓捕的委國總統馬杜洛廿八日在社媒Ｘ發文。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日報導，他是在紐約布魯克林的牢房寫下，對委國人民表達慰問和支持。馬杜洛夫婦一月都被入侵委國的美軍抓捕。

馬杜洛寫道，他與妻子為罹難者、傷者、失蹤者及他們的親屬祈禱，也為所有仍分秒必爭奮力搶救生命的人祈禱。

馬杜洛並引用聖經馬太福音第廿五章寫道，「『我們什麼時候見你病了，或在監裡，來看你呢？』王要回答說，『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』」。尚不清楚上述發文是否由馬杜洛本人口述。