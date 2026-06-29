馬杜洛獄中引聖經經文 為委內瑞拉雙震災民祈禱

委內瑞拉持續進行震後復原工作，前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）今天在社群媒體發布一則訊息，據稱是在他位於布魯克林的牢房中寫下，向國內民眾表達慰問與支持。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛在貼文中表示：「西莉亞（Cilia）與我為罹難者、傷患、失聯者、他們的家屬，以及分分秒秒持續奮力搶救生命的所有人祈禱。」

今年稍早，美國發動前所未見的突襲行動，迅速抓捕馬杜洛夫婦。馬杜洛的妻子西莉亞．佛羅雷斯（Cilia Flores）也因販毒指控與他一同遭到羈押。

馬杜洛隨後引用馬太福音第25章內容，其中包括這節經文：「『我們什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？』王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』。」

目前還不清楚這則訊息是否由馬杜洛親自口述，還是經他審核過交由團隊發布。

委內瑞拉24日發生規模7.2與7.5的連環強震，死亡人數攀升至近1500人，外國救援團隊陸續湧入位於沿海的拉圭拉州（La Guaira）。委內瑞拉長期深陷嚴重的政治與經濟危機，拉圭拉州是這次地震受災最嚴重的州。

稍早，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長、國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）說，死亡人數今天增加20人，來到1450人。他補充說，仍有3150人受傷、1萬2721人流離失所，另有774棟建築物倒塌。

他說：「我們正處於關鍵時刻，必須持續搶救生命，並設置營地，好讓失去家園或因各種原因無法返回住所的人有地方暫住。」