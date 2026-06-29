快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

馬杜洛獄中引聖經經文 為委內瑞拉雙震災民祈禱

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

委內瑞拉持續進行震後復原工作，前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）今天在社群媒體發布一則訊息，據稱是在他位於布魯克林的牢房中寫下，向國內民眾表達慰問與支持。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛在貼文中表示：「西莉亞（Cilia）與我為罹難者、傷患、失聯者、他們的家屬，以及分分秒秒持續奮力搶救生命的所有人祈禱。」

今年稍早，美國發動前所未見的突襲行動，迅速抓捕馬杜洛夫婦。馬杜洛的妻子西莉亞．佛羅雷斯（Cilia Flores）也因販毒指控與他一同遭到羈押。

馬杜洛隨後引用馬太福音第25章內容，其中包括這節經文：「『我們什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？』王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』。」

目前還不清楚這則訊息是否由馬杜洛親自口述，還是經他審核過交由團隊發布。

委內瑞拉24日發生規模7.2與7.5的連環強震，死亡人數攀升至近1500人，外國救援團隊陸續湧入位於沿海的拉圭拉州（La Guaira）。委內瑞拉長期深陷嚴重的政治與經濟危機，拉圭拉州是這次地震受災最嚴重的州。

稍早，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長、國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）說，死亡人數今天增加20人，來到1450人。他補充說，仍有3150人受傷、1萬2721人流離失所，另有774棟建築物倒塌。

他說：「我們正處於關鍵時刻，必須持續搶救生命，並設置營地，好讓失去家園或因各種原因無法返回住所的人有地方暫住。」

馬杜洛 委內瑞拉 CNN 地震 強震

延伸閱讀

委內瑞拉重災區太平間慘況曝！125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

委內瑞拉雙震1450死 黃金72小時已過仍近4萬人失蹤

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難

委內瑞拉雙震逾1430死近7萬失蹤！18天嬰兒受困32小時奇蹟獲救關鍵曝

相關新聞

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難

法新社記者在受災嚴重的海岸城鎮卡拉巴勒達（Caraballeda）目擊，一名男子與他十多歲的兒子在委內瑞拉雙震襲擊逾3天...

委內瑞拉重災區太平間慘況曝！125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

委內瑞拉24日晚間發生兩起規模7以上強震，罹難人數增至1450人，仍有近5萬人下落不明，是委內瑞拉超過125年來最嚴重地震事件。年初遭美國突襲逮捕、正被關在紐約監獄的委內瑞拉總統馬杜洛，28日在社群發文表達哀悼。另一方面，重災區拉瓜伊拉停屍間設施不堪負荷徹底崩潰，首都卡拉卡斯停屍間外的街道也擠滿帶著親屬遺體的民眾。

委國強震 男嬰受困32小時奇蹟獲救

委內瑞拉廿四日晚間發生強震。截至廿七日，罹難人數攀升至一四三○人，傷者三二三八人和至少六點八九萬人失蹤。聯合國開發計畫署（ＵＮＤＰ）廿七日估計，災區財產損失六十七億美元（台幣約二一三四億元），約占委國國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。