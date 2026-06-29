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雙震重創委內瑞拉機場與海港　美軍專人抵達助賑災

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

委內瑞拉強烈地震之後亟待救援，美國南方司令部今天表示，美軍人員陸續抵達委內瑞拉，協助修復首都機場受創跑道，以擴充空港流量，此外重啟海港拉圭拉，讓物資能快速運抵災民手中。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）遭雙震襲擊受損，昨天雖有部分恢復運作，但空域交通擁擠。

美國南方司令部指出，約100名具備機場管理專長的空軍人員與相關設備在今天抵達，協助「擴大航班流量」。

聲明表示，約有130名美國陸戰隊員預計在24小時內抵達重災區拉圭拉港（La Guaira），協助「打開港口，讓亟需的物資與設備能經海路運送至受災最嚴重的地區」。

法新社報導，這場災難累計1450人罹難，數萬人仍失聯，家屬焦急地在瓦礫堆中尋找生還者。

南方司令部指出，軍艦勞德代堡號（USS FortLauderdale）的水兵與陸戰隊員，今天透過登陸艇將物資運送至拉圭拉港。

美國國務院已派遣超過250人的災害應變小組，包括3支配有搜救犬的特種搜救隊，協助尋找生還者。

美國上週宣布撥款1億5000萬美元援助委內瑞拉。

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