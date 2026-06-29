委內瑞拉雙震1450死 黃金72小時已過仍近4萬人失蹤

委內瑞拉雙震釀嚴重災情，死亡人數突破1450人、逾3150人受傷，隨黃金救援72小時過去，尋獲生還者的機會日益渺茫。據尋人網站統計，截至今天，登記的失蹤人數已近4萬人。

綜合法新與路透社報導，委內瑞拉沿岸城市拉圭拉（La Guaira）是這次地震中災情最嚴重的地區之一，外國救援隊伍持續湧入。

當地居民阿吉勒拉（Hector Aguilera）正試圖尋找4名被埋在瓦礫堆下的家人。他說：「我們沒有足夠的支援把家人救出來，光靠我們根本做不到。他們被埋在那裡，我們知道他們已經死了，但我們還是要守在這。」

在超過1600名國際搜救人員抵達前，受災家屬與志工已連日徒手從瓦礫堆中拉出生還者與遺體。民眾不斷抱怨重型機具不足、官方人力有限；同時，數百次餘震持續加重災情，讓居民始終提心吊膽。

儘管救援行動為委內瑞拉帶來一絲希望，但自地震發生以來，搶救受困者的黃金72小時救援時間，如今已宣告結束。瑞士救難隊隊長尤格斯特（SebastianEugster）昨天告訴路透社，強震後約有3天、72小時黃金救援時間，一旦過了，能救出生還者的機率就會降低。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，截至本週末已救出33人，其中包括數名兒童。然而，目前仍有數萬人下落不明，隨時間一分一秒流逝，尋獲更多生還者的希望正漸漸渺茫。

儘管政府公布的失蹤或受困的人數僅數百人，但委內瑞拉在野黨陣營發起並推廣的尋人網站顯示，截至今天，登記失蹤人數已近4萬人。

委內瑞拉國民議會議長荷黑．羅德里格斯（JorgeRodriguez）今天表示，在這次雙強震中，造成約774棟建築物嚴重受損，其中189棟完全倒塌。

荷黑．羅德里格斯今天表示，通報死亡人數已突破1450人，而且預期還會攀升，另有逾3150人受傷。

這場強震被視為拉丁美洲史上最慘重的地震災難之一，外界擔心數百萬人正面臨缺乏衛生設施與基本生活物資窘境。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬向聚集參與三鐘經（Angelus）祈禱的信眾表示，他想「對近期受地震影響的委內瑞拉兄弟姊妹們，表達我的關懷之意」，並向救援人員表達感謝。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在X發文表示，歐盟已動用500萬歐元（約新台幣1.8億元）緊急援助資金，且歐盟哥白尼衛星系統也正協助繪製災情地圖，引導將救援物資送往最需要的災區。