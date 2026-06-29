委內瑞拉重災區太平間慘況曝！125年最慘強震 馬杜洛監獄傳訊慰問

委內瑞拉24日晚間發生兩起規模7以上強震，罹難人數增至1450人，仍有近5萬人下落不明，是委內瑞拉超過125年來最嚴重地震事件。年初遭美國突襲逮捕、正被關在紐約監獄的委內瑞拉總統馬杜洛，28日在社群發文表達哀悼。另一方面，重災區拉瓜伊拉停屍間設施不堪負荷徹底崩潰，首都卡拉卡斯停屍間外的街道也擠滿帶著親屬遺體的民眾。

CNN報導，委內瑞拉總統馬杜洛28日在社群平台X發文，據稱訊息是在紐約布魯克林牢房中寫成，向罹難者家屬及災民表達哀悼與聲援。

馬杜洛在貼文中表示，他與妻子西莉亞・佛羅雷斯（Cilia Flores），為罹難者、傷者、失蹤者與家屬祈禱，也為所有仍分秒必爭投入救援的人祈禱。佛羅雷斯也在今年初美方行動中遭逮捕。

馬杜洛接著引用聖經《馬太福音》第25章，包括其中一節經文：「我們什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這些弟兄姊妹中一個最小的身上，就是做在我身上了。』」

目前尚不清楚這段訊息是由馬杜洛口述給團隊，或是由他批准內容後發布。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）表示，28日罹難人數增加20人至1450人，以及3150人受傷、1.2萬人無家可歸，還有774棟建築倒塌。

衛報報導，災民遺體被陸續送抵停屍間，有的用機車，有的放在汽車後座或皮卡貨斗。在首都卡拉卡斯貝洛蒙特太平間（Bello Monte mortuary）做志工的心理系學生洛德里格斯（Camila Rodríguez）描述，「昨天整條街都擠滿了人，大家都帶著罹難親人的遺體來到這裡」。

失去雙親與兄弟的災民塞德尼奧（Marjorie Cedeño）形容，太平間內部「可怕到難以想像」，已被罹難者與家屬擠爆。

委內瑞拉全國殯儀館協會前會長耶南德斯（Edgar Hernández）指出，重災區拉瓜伊拉的太平間已在災難壓力下癱瘓，民眾被迫以私人車輛載送遺體；全國殯葬業者則捐出逾200具棺木、遺體袋與物資支援。