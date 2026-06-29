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受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難
法新社記者在受災嚴重的海岸城鎮卡拉巴勒達（Caraballeda）目擊，一名男子與他十多歲的兒子在委內瑞拉雙震襲擊逾3天後，今天從瓦礫堆中獲救。
法新社報導，美國和法國救難隊員將裸身躺在擔架上的這對父子抬下瓦礫堆。
委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）今天下午表示，重創委內瑞拉的強震目前死亡人數增至1450人。
他在電視播出的談話中說：「死亡人數已經達到1450人。」這個數字比昨天增加20人。
聯合國估計，24日強震之後約有5萬人失蹤。
豪爾赫同時表示，兩起地震導致至少189棟建築物完全倒塌。
他在更新災情時表示：「有774棟建築倒塌，其中189棟為全倒。」
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