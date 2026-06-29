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委國強震 男嬰受困32小時奇蹟獲救

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

委內瑞拉廿四日晚間發生強震。截至廿七日，罹難人數攀升至一四三○人，傷者三二三八人和至少六點八九萬人失蹤。聯合國開發計畫署（ＵＮＤＰ）廿七日估計，災區財產損失六十七億美元（台幣約二一三四億元），約占委國國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之六。

路透廿七日引述官員報導，已有逾一六○○名外國搜救人員抵委國，且還有搜救隊正趕往委國。在天氣炎熱下，災區的屍臭味蔓延。災民迪加度說，「已經聞到味道了，這會使倖存的大人與小孩生病」。聯合國移民機構指出，在檢視人口統計及災損後，初估災民有六七六萬人。他們急需臨時住所、安全的飲用水、衛生設施、醫療照護和基本的維生物資。

不過，災區也有奇蹟般獲救的好消息。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）旗下的西語電視網「特萊蒙多」報導，一名剛出生十八天的男嬰在受困卅二小時後幸運獲救。搜救人員藉由探照燈在倒塌建築物的瓦礫堆上作業，廿六日深夜終於救出嬰兒，他被包裹在棉被中，小心翼翼由搜救人員一一接力傳遞，並用紙巾輕輕為孩子擦拭。現場響起陣陣掌聲。

一名網友在社媒上傳一段影片，提到這名男嬰的母親也在一小時後獲救。她躺在醫院病床上，醫護人員說男嬰看來沒受傷。醫護人員認為，她可能用自己的身體或其他物品掩護嬰兒，才保住孩子的生命。

協助救災的薩爾瓦多搜救隊則救出一名六十九歲婦人。她從瓦礫堆下脫困後，先開口要了一瓶可口可樂。

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