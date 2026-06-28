委內瑞拉雙震黃金72小時已過...城市淪瓦礫廢墟 搜救人員面臨難題

委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，多座城市淪為瓦礫廢墟，災情持續擴大。死亡人數截至27日已遽增至1430人，另有3238人受傷、至少6萬8900人下落不明。美國CNN報導，如今救援黃金72小時已過，搜救隊員在委國首都卡拉卡斯營救受困於廢墟的民眾愈來愈困難。

數十名搜救隊員仍在當地時間28日清晨準備投入救援工作。他們在廢墟中搜尋倖存者時，遇到「鬆餅式倒塌」（pancake collapse），也就是多個坍塌的樓層疊在一起。CNN記者波澤邦（Stefano Pozzebon）報導搜救隊員面臨的困境時說，這類坍塌方式讓搜救人員更難進入現場。

來自墨西哥、巴西和日本的搜救隊員及第一線救援人員都已投入救災，美國也正派遣一支軍方團隊前往支援。