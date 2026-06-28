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委內瑞拉雙震黃金72小時已過...城市淪瓦礫廢墟 搜救人員面臨難題

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委內瑞拉雙震黃金72小時已過...城市淪瓦礫廢墟 搜救人員面臨難題

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
距離委內瑞拉首都卡拉卡斯30公里的拉瓜伊拉一棟建築因強震坍塌，搜救隊員27日在現場進行救援行動。歐新社
距離委內瑞拉首都卡拉卡斯30公里的拉瓜伊拉一棟建築因強震坍塌，搜救隊員27日在現場進行救援行動。歐新社

委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，多座城市淪為瓦礫廢墟，災情持續擴大。死亡人數截至27日已遽增至1430人，另有3238人受傷、至少6萬8900人下落不明。美國CNN報導，如今救援黃金72小時已過，搜救隊員在委國首都卡拉卡斯營救受困於廢墟的民眾愈來愈困難。

數十名搜救隊員仍在當地時間28日清晨準備投入救援工作。他們在廢墟中搜尋倖存者時，遇到「鬆餅式倒塌」（pancake collapse），也就是多個坍塌的樓層疊在一起。CNN記者波澤邦（Stefano Pozzebon）報導搜救隊員面臨的困境時說，這類坍塌方式讓搜救人員更難進入現場。

來自墨西哥、巴西和日本的搜救隊員及第一線救援人員都已投入救災，美國也正派遣一支軍方團隊前往支援。

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美聯社報導，委內瑞拉24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，多座城市淪為瓦礫廢墟，災情持續擴大。死亡人數截至27日已遽增至1430人，另有3238人受傷、至少6萬8900人下落不明。聯合國開發計畫署27日預估，實體損失達67億美元（約2117億台幣）。

逾920人罹難 委內瑞拉餘震頻繁難搜救

廿四日晚間發生的委內瑞拉強震已造成至少九二○人罹難、三三○○人受傷。根據一個由委國反對派領袖所設的追蹤失蹤人口網站，截至廿六日，仍有逾五點一萬人失蹤。委國代理總統羅德里格斯則和美國總統川普及國務卿魯比歐通話。

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