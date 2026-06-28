聯合國開發計畫署：委內瑞拉強震損失約2117億元

聯合國開發計畫署今天估計，委內瑞拉連環強震的實體損失達67億美元（約新台幣2117億元），相當國內生產毛額（GDP）6%，總體經濟影響恐達直接損失的1.5至3倍。

法新社報導，聯合國開發計畫署（UNDP）以聲明表示，這項初步評估是基於地震模型、衛星影像及人口數據，計入住宅等資產損失，但未涵蓋更廣泛的經濟衝擊。

聯合國開發計畫署指出，委內瑞拉接連兩起強震，重創北部海岸附近的主要人口與經濟中心，包括首都卡拉卡斯（Caracas），以及拉圭拉（La Guaira）、卡拉波波（Carabobo）、米蘭達（Miranda）、雅拉柯（Yaracuy）和阿拉瓜（Aragua）等州。

「直接實體損失約在47億美元至87億美元之間，估為67億美元，主要來自住宅和經濟資產損失。」

聲明補充：「這不包括基礎設施損壞、更廣泛的經濟衝擊及長期重建成本，」其總體經濟衝擊可能是直接損失的1.5至3倍。