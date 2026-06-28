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委內瑞拉強震 18天大嬰兒受困32小時獲救

中央社／ 卡拉卡斯27日綜合外電報導

委內瑞拉連環強震今天傳出瓦礫堆中的奇蹟，1名僅18天大的嬰兒在受困32小時後幸運獲救。不過官方同時證實，這場雙重強震造成的死亡人數已攀升至1430人。

法新社和路透社報導，位在首都卡拉卡斯（Caracas）以北的沿海城市拉圭拉（La Guaira），是這次受災最嚴重地區之一，當地以海灘勝地聞名，至少有100棟包含高層住宅的大樓因強震毀損或倒塌。

強震發生後，多日來居民和志工因不滿重型機具不足、官方救援力量有限，只能徒手在瓦礫堆中尋找生還者與罹難者遺體。

上傳社群媒體的影片可見，搜救人員在探照燈協助下在倒塌的磚瓦上作業，並於昨天深夜把嬰兒救出，現場響起陣陣掌聲。

畫面顯示，嬰兒被包裹在棉被中，小心翼翼地由搜救人員一一接力傳遞，接著用紙巾輕輕為孩子清潔。

發布這段影片的社群網友昆特羅（Andreina Quintero）表示，這名嬰兒僅18天大，受困32小時毫髮未傷。嬰兒的母親也於1小時過後獲救。

在昨天稍晚更新的影片中，昆特羅拍下這位母親躺在醫院病床上，醫護人員向她表示嬰兒看來沒有受傷。醫護人員認為，這位母親可能是用自己的身體或其他物品掩護嬰兒，才保住孩子性命。

這場發生於24日、規模分別為7.2與7.5的雙重地震，已造成至少1430人喪生。聯合國人道事務協調廳（OCHA）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）告訴法新社，目前有超過5萬人失蹤。

隨著救災持續，聯合國也開始評估整體災情。國際移民組織（IOM）表示，根據現有的人口與災損資料評估，受到雙重強震影響的人數恐高達676萬。

國際移民組織在聲明中警告，這項預估包含單在卡拉卡斯的200萬人，「凸顯這場災難可能帶來的大規模人道影響」。

委內瑞拉政府今天表示，為了協助搜救生還者，已有1600名外國救難人員抵達當地，同時當局加強對災情最嚴重地區的進出管制。

委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）深夜在電視台發表談話表示，還有10國救援隊正陸續抵達，目前已有1.4萬名軍警在拉圭拉負責巡邏與衛生防疫措施。

外交部官員布朗柯（Oliver Blanco）指出，「近幾小時內，委內瑞拉已接獲17架次航班，載運逾1600名救援人員，未來24小時預計還有25架載運救援人員的航班抵達。」

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