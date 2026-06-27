委國強震連新建築也倒 專家揭四大致災因素 地震頻繁的台灣當心了

委內瑞拉日前連續發生兩起規模7以上強震，造成逾900人死亡，大量建築物倒塌。專家指出，建築物老舊、施工不合標準等因素，使得委內瑞拉許多社區在面對強震時格外脆弱。

美聯社報導，微軟AI for Good實驗室分析委國La Guaira省的卡蒂亞拉馬爾市（Catia La Mar）衛星影像，並利用AI損害評估模型判定，這座城市近3萬棟建築約有三分之一受損。該市位於加勒比海沿岸，是受創最嚴重的城市之一。

專家指出，導致如此多的建築處於風險之中的因素，包含委國北部部分住宅區是在近年石油榮景期間快速興建，建商可能並未遵循可降低地震風險的最佳施工法，許多建築又坐落在會加劇地震危險的地形與軟弱土壤上。

工程師則表示，1950和1960年代興建的老舊住宅在建造時，尚未採用現代抗震標準，後來也可能沒有補強，難以承受劇烈搖晃。

美國加州結構工程師、地震工程研究所前主席科克（David Cocke）表示，軟弱土壤、高樓大廈及老舊混凝土建築交互作用，導致災情規模大幅擴大，尤其是在建築物發生樓層逐層坍塌的「鬆餅式倒塌」（pancake collapse）時，破壞更為嚴重。

自1970年代以來，新建的混凝土建築多會以鋼筋補強，但不少貧窮或中等收入國家，因忙於應對更迫切的問題，在推動建築補強與落實相關規範方面相對落後。

其他專家也指出，這次不少倒塌的建築，其非承重牆採用沉重磚牆，或在低樓層採用開放式的「軟層」（soft story）設計，都提高了建築物發生「鬆餅式倒塌」的風險。

報導指出，委內瑞拉許多新建築也未能倖免於這次的兩起強震。

1999年底、前總統查維茲（Hugo Chávez）上任首年，洪水與土石流摧毀北部沿海地區在內的大量民宅。委內瑞拉土木工程師卡洛斯‧維耶馬（Juan Carlos Vielma）指出，政府此後展開大規模造屋計畫，以重建遭到摧毀的住宅，並安置大量流離失所的民眾。

委國在1967年發生造成重大傷亡的地震後，政府便著手修訂建築法規，以符合新規範，但不清楚目前有多少建築完成補強。

維耶馬表示，「許多這次坍塌的建築，不只一棟是近期設計且依據現有標準建造的」，「我們不僅必須啟動重建程序，也得重新評估適用的建築規範，因為我們的工程流程本身，可能也出了問題」。