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逾920人罹難 委內瑞拉餘震頻繁難搜救

聯合報／ 編譯俞仲慈茅毅／綜合報導
廿七日搜救人員在委內瑞拉這次震災災區一片瓦礫堆中，尋找可能的倖存者。（歐新社）
廿七日搜救人員在委內瑞拉這次震災災區一片瓦礫堆中，尋找可能的倖存者。（歐新社）

廿四日晚間發生的委內瑞拉強震已造成至少九二○人罹難、三三○○人受傷。根據一個由委國反對派領袖所設的追蹤失蹤人口網站，截至廿六日，仍有逾五點一萬人失蹤。委國代理總統羅德里格斯則和美國總統川普及國務卿魯比歐通話。

川普一月下令美軍入侵委國抓捕時任總統的馬杜洛後，羅德里格斯就任代理總統。她廿六日在社媒Ｘ寫道，接到川、魯來電，值此委國面臨的艱難時刻，他們都重申來自美國政府的支持，美國會派搜救人員與提供專業設備及災民的臨時房屋。

根據聯合國報告估計，這次震災造成的直接損失約六十七億美元（台幣約二一三四億元）。但全球風險管理和再保險經紀公司「佳達」指稱，經濟損失與保險理賠損失間的差距很可能相當大。

羅德里格斯胞兄、委國國民議會議長豪爾赫形容，每救出一人都是奇蹟。鑒於災區交通愁腸寸斷而阻礙救災進度，缺乏重型機具的倖存災民只能自力救濟。委國至今餘震頻繁，也使救災困難。

美國南方司令部派「勞德岱堡號」船塢登陸艦及「比靈斯號」濱海戰鬥艦和Ｃ｜１７及Ｃ｜１３０軍用運輸機趕往委國災區；美軍陸戰隊少將賈拉德也在卡拉卡斯指揮美軍救災。負責拉美與加勒比海軍事行動的該司令部在Ｘ寫道，跟委國人民站在一起；該司令部人員及美國駐委大使館代辦已和羅格里格斯會面，討論搜救行動與投入人道援助。

美聯社廿六日報導，根據美國微軟AI for Good實驗室對此次重災區之一拉圭拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬衛星影像的分析，當地約三萬棟建築物約有三分之一受損。

專家指出，原因之一是委北部分住宅在施工過程恐並未完全按照防震工法；一九五○至六○年代興建的老舊房屋是在現代耐震標準制定前完工，許多建築物恐未經補強，故難以承受強震；部分建築物蓋在軟弱地質及鬆軟土壤上，也使它們更難以挺過強震。

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