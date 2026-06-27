委內瑞拉強震瞬間！老翁「人肉盾牌」護妻 感動畫面逼哭網友

委內瑞拉北部6月24日傍晚接連發生兩次強烈地震，分別為7.2級及7.5級，震源深度皆屬淺層，首都加拉加斯震感強烈。地震造成重大傷亡，大量民眾被捲入這場突如其來的災難之中。一段由家中監視器拍下的畫面在網路迅速流傳。

影片顯示，房屋開始劇烈搖晃時，一名行動不便、坐在助行器旁的老婦人因恐懼而尖叫。她的丈夫在第一時間沒有選擇逃離，而是立刻起身，用自己的身體緊緊護住妻子。

在影片中，老婦人哭喊著「親愛的，別走」及「我害怕」，老先生則走近她，緊握她的雙手，用身軀為她抵擋可能從頭頂跌落的天花碎瓦，直至地震結束。

有不止一名網友在影片下面留言稱，自己感動到眼淚就止不住地流下來。

這幕生死與共的畫面觸動不少網民，成為這場無情天災中溫暖人心的一幕。

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文章授權轉載自《香港01》