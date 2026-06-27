外援難進入！委強震至少589死 近5萬人失蹤

委內瑞拉代理總統羅德里格斯廿六日說，廿四日委國強震已造成五八九人罹難、二九八○人受傷。對強震是否影響委國至關重要的石油產業，外國能源公司說，並未大幅影響營運，石油設施大致安然無恙。

隨著生還機率迅速降低，委國境內的搜救人員正跟時間賽跑，在震後四十八至七十二小時的救援「黃金時間」內，救出遭埋在瓦礫堆中的倖存者。

鑒於災區仍缺乏挖土機等重型機具，可見災民徒手在瓦礫堆中挖掘，試圖搶救受困的家人及鄰居；沿海城市拉圭拉（前譯拉瓜伊拉）一棟十層樓高的飯店遭夷為平地。根據一個由委國反對派領袖所設的追蹤失蹤人口網站，截至廿六日，已有四點九五萬人下落不明。

彭博廿五日引述知情人士報導，委國計畫從其在國際貨幣基金（ＩＭＦ）的四十五億美元特別提款權（ＳＤＲ）提兩億美元（台幣約六十三點七億元），用於災後重建工作。

美國國務院廿五日宣布，將提供一點五億美元（台幣約四十七點八億元）援助。各國和人道救援組織也正加緊腳步提供協助。國務院說，援助方案包括直接撥五千萬美元給當地的援助組織，並向聯合國人道基金捐助一億美元。天主教宗良十四世也宣布，以個人名義先捐款十萬歐元（台幣約三六九萬元）救災。

美軍也赴委國救災。這是美國總統川普一月下令抓捕時任委國總統的馬杜洛後，美軍再次進入委國。聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）副秘書長佛萊徹廿六日說，已有逾廿五支國際搜救隊、共一千多人抵災區。鑒於委國最主要機場：西蒙玻利瓦國際機場因受損而關閉，使外援難以進入。

大陸國家主席習近平昨天向委國代理總統羅德里格斯致慰問電，並表示中方將提供幫助。外交部發言人郭嘉昆昨天說，截至目前，已有兩名中國公民在地震中不幸遇難。