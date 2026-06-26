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委內瑞拉雙強震增至589死 外國救援隊伍陸續抵達

中央社／ 卡拉卡斯26日綜合外電報導
委內瑞拉遭連環強震侵襲，官方今天表示死亡人數增至589人。外國救援隊伍和援助物資已經陸續抵達當地。 路透社
委內瑞拉遭連環強震侵襲，官方今天表示死亡人數增至589人。外國救援隊伍和援助物資已經陸續抵達當地。 路透社

委內瑞拉遭連環強震侵襲，官方今天表示死亡人數增至589人。外國救援隊伍和援助物資已經陸續抵達當地。

根據法新社和路透社報導，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天在會議上表示：「目前已有589人死亡。」先前的官方統計死亡人數為235人。

官方表示，目前除了2980人受傷，仍有數百人受困和失聯。截至今天上午，一個專門受理失蹤人口通報的網站顯示，失聯名單已達5萬人。

緊鄰首都卡拉卡斯的沿海城市拉圭拉（La Guaira）受災最嚴重，至少有100棟建築物，包括公寓大樓倒塌。

不少心急如焚的居民徒手或利用任何找得到的工具，試圖在瓦礫堆中救出受困的親人，他們譴責國家未提供援助和適當的設備，儘管國家電視台播出羅德里格斯視察災區並承諾提供援助的畫面。

當地居民希梅內斯（Yamileth Jimenez）表示，她19歲的兒子「被壓在石板下面，沒有機械工具可以把他弄出來」。

外國救援隊伍昨晚陸續抵達，來自多明尼加共和國的一支隊伍率先抵達拉圭拉。墨西哥派遣250名救援人員，薩爾瓦多派員188人，西班牙則是出動近100人。哥倫比亞一架軍機今天載來63名救援人員。瑞士和德國也派遣了搜救隊。

羅德里格斯今天上午感謝各國的支持，並表示外國救援隊伍已分配到不同的災區。

卡拉卡斯證券交易所今天持續關閉，交易所現在已變成一個物資集散中心。

委內瑞拉1967年發生強震造成240人喪生，是該國現代史上最致命的地震災難。

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