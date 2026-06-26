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委內瑞拉強震 習近平致慰問電：將幫助救災與重建
委內瑞拉24日強震目前已造成至少235人死亡，其中有2名大陸公民已被證實遇難。大陸國家主席習近平26日向委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）致慰問電，並表示將幫助委方救災與重建。
新華社26日晚間報導，習近平在慰問電中表示，驚悉委內瑞拉發生強烈地震，造成嚴重人員傷亡和財產損失。他謹代表大陸政府和人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。
習近平說，中方將向委方救災和災後重建提供幫助。相信在委內瑞拉政府帶領下，委內瑞拉人民一定能夠早日戰勝災害、重建家園。
大陸外交部發言人郭嘉昆26日下午在例行記者會上表示，委內瑞拉地震造成重大人員傷亡和財產損失，大陸政府方面已向委內瑞拉政府和人民表示慰問，委內瑞拉政府已對此表示感謝。
郭嘉昆說，大陸政府和大陸紅十字會將分別向委內瑞拉提供緊急人道主義援助，大陸願根據災情發展向委內瑞拉提供更多支持。
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