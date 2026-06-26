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委內瑞拉強震 北京：將提供緊急人道主義援助

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
委內瑞拉強震釀成慘重災情。圖為居民走過受損建築物。（美聯社）
委內瑞拉強震釀成慘重災情。圖為居民走過受損建築物。（美聯社）

委內瑞拉24日強震目前已造成至少235人死亡，其中有2名大陸公民已被證實遇難。大陸外交部26日指出，大陸政府和大陸紅十字會將分別向委內瑞拉提供緊急人道主義援助，大陸願根據災情發展向委內瑞拉提供更多支持。

大陸外交部25日表示，大陸願根據委內瑞拉方面需要，以適當方式提供力所能及的幫助。在26日下午記者會上，面對委內瑞拉南方電視台記者追問，大陸外交部發言人郭嘉昆做出表態。

郭嘉昆表示，委內瑞拉地震造成重大人員傷亡和財產損失，大陸政府方面已向委內瑞拉政府和人民表示慰問，委內瑞拉政府已對此表示感謝。大陸政府和大陸紅十字會將分別向委內瑞拉提供緊急人道主義援助，大陸願根據災情發展向委內瑞拉提供更多支持。

他說，經核實，截至目前有兩名大陸公民在地震中不幸遇難。大陸駐委內瑞拉使館正全力摸排當地中國同胞安全情況，並將積極提供必要協助。我們提醒在委大陸公民，注意防範地震次生災害。

此外，委內瑞拉駐廣州總領事館已公告，由於地震災情，為表達深切哀悼，該領事館決定暫時取消原定26日舉辦的中委建交52周年招待會。

地震 委內瑞拉 強震

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