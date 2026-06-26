委內瑞拉遭逢雙強震235死 美軍高層抵達委國、實地督導震災救援

美國軍方今天表示，一名美軍高階官員已抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，將親自監督美方在當地的災後救援工作。委內瑞拉日前遭逢雙強震襲擊，目前已造成至少235人死亡。

法新社報導，美軍南方司令部（SOUTHCOM）表示：「美國陸戰隊少將賈拉德（Kevin J. Jarrard）今天已抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，負責督導戰爭部對委內瑞拉地震救援行動的支援工作。」該司令部負責轄區涵蓋拉丁美洲與加勒比海地區。

美軍南方司令部在社群平台X發聲明表示，南方司令部正支援美國國務院的救援行動，而賈拉德在當地擔任南方司令部最高級別官員。

聲明指出：「委內瑞拉臨時政府在地震發生後，已正式向美方請求提供援助。」

該則貼文還附上一張照片，畫面中賈拉德在一個未具體說明的地點，受到兩名看似委內瑞拉代表人士的接待。

南方司令部指出，美軍「將出動定翼機和旋翼機來提供專業的運輸服務」，並協助進行災損評估與物資運送。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前表示，他在總統川普的指示下，「已立即動員戰爭部」，與國務院通力合作，以支援委內瑞拉人民。