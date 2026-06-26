快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉遭逢雙強震235死 美軍高層抵達委國、實地督導震災救援

中央社／ 卡拉卡斯26日綜合外電報導
委內瑞拉日前遭逢雙強震襲擊，目前已造成至少235人死亡。 路透社
委內瑞拉日前遭逢雙強震襲擊，目前已造成至少235人死亡。 路透社

美國軍方今天表示，一名美軍高階官員已抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，將親自監督美方在當地的災後救援工作。委內瑞拉日前遭逢雙強震襲擊，目前已造成至少235人死亡。

法新社報導，美軍南方司令部（SOUTHCOM）表示：「美國陸戰隊少將賈拉德（Kevin J. Jarrard）今天已抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，負責督導戰爭部對委內瑞拉地震救援行動的支援工作。」該司令部負責轄區涵蓋拉丁美洲與加勒比海地區。

美軍南方司令部在社群平台X發聲明表示，南方司令部正支援美國國務院的救援行動，而賈拉德在當地擔任南方司令部最高級別官員。

聲明指出：「委內瑞拉臨時政府在地震發生後，已正式向美方請求提供援助。」

該則貼文還附上一張照片，畫面中賈拉德在一個未具體說明的地點，受到兩名看似委內瑞拉代表人士的接待。

南方司令部指出，美軍「將出動定翼機和旋翼機來提供專業的運輸服務」，並協助進行災損評估與物資運送。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前表示，他在總統川普的指示下，「已立即動員戰爭部」，與國務院通力合作，以支援委內瑞拉人民。

地震 委內瑞拉 強震 美軍 美國

延伸閱讀

委內瑞拉雙強震連發 39秒內規模7.2、7.5恐逾萬死

委內瑞拉地震…已知32死、數百人傷 多國慰問允諾援助

委內瑞拉遇雙強震…各國伸援手！宣布將送物資並派搜救人員協助

委內瑞拉強震：極淺層雙震已至少235死，政府面臨災情與通膨多重困境

相關新聞

影／委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

委內瑞拉24日不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，目前已造成至少235人死亡、至少4300人受傷。救援人員正加緊在瓦礫堆中搜救，希望搶救生還者。

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉日前接連發生規模7.2及7.5的兩起強震，造成首都卡拉卡斯大量建築倒塌、死傷慘重。雖然發生在遠方，但這場災難為美國加州敲響警鐘。洛杉磯、舊金山與卡拉卡斯同樣位於活躍地震帶，都存在大量耐震力不足的老舊建築，一旦遭遇強震，恐重演類似悲劇。

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、網站列逾4萬人下落不明

委內瑞拉24日傍晚不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，並引發強烈餘震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，造成數千人無家可歸。截至24日，仍有數百人受困瓦礫堆下，另有更多人下落不明。

委內瑞拉遭逢雙強震235死 美軍高層抵達委國、實地督導震災救援

美國軍方今天表示，一名美軍高階官員已抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，將親自監督美方在當地的災後救援工作。委內瑞拉日前遭逢雙強震...

不同於餘震 罕見「雙震」破壞力更強 釀委國百年來最嚴重震災

委內瑞拉24日傍晚發生罕見的「雙震」，兩次規模逾芮氏規模7的強震僅相隔39秒，重創首都卡拉卡斯及其周遭地區。美國地質調查局(USGS)指出，委內瑞拉此次事件符合「雙震」(doublet)的特徵，與一般主震後的餘震不同，兩次地震都是主震，破壞力大於單一地震，可能成為委內瑞拉百餘年來最嚴重的地震災害。

狂震90秒伴隨巨響 委國倖存民眾：此生最恐怖經驗

紐約時報報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述24日雙強震的恐怖及混亂景象，地震造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。