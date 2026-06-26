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委內瑞拉雙強震釀235死 巴西中葡等外籍人士罹難

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導

委內瑞拉昨天遭連環強震侵襲，目前已造成235人死亡，罹難者中已確認包含外籍人士。

以下是關於這起地震中外籍罹難者身分，目前所掌握的最新消息：

● 兩名巴西人

與委內瑞拉接壤的巴西外交部今天表示，兩名巴西公民，分別為一男一女，在這場災難中喪生。

巴西外交部表示，政府正向家屬提供領事協助。

● 1名義大利裔委內瑞拉籍人士

義大利外交部今天表示，一名出生於卡拉卡斯、擁有義大利與委內瑞拉雙重國籍的50多歲男子，在災情最嚴重的拉圭拉（La Guaira）因建築物倒塌喪生。

義大利估計，目前在委內瑞拉約有17萬名持義大利護照的公民。

● 兩名中國人

據中國官方媒體新華社引述駐卡拉卡斯大使館的消息，截至今天下午，已證實有兩名中國公民在這次地震中不幸罹難。

大使館在官方微信帳號上發布聲明，呼籲在委內瑞拉的中國公民「防範餘震及（其他）地震所引發的次生災害」。

● 1名葡萄牙人

葡萄牙外交部表示，已「確認首名葡萄牙公民」在這場地震中罹難的消息。

葡萄牙外交部在社群平台X上指出，這名男子受困後雖被從瓦礫堆中活著救出，但在送醫途中不幸身亡。

● 兩名西班牙人

西班牙外交部表示，有兩名西班牙公民喪生，另有80人目前下落不明。

地震 委內瑞拉 強震

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