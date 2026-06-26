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委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

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影／委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉的拉瓜伊拉地震後，民眾25日站在倒塌建築物的廢墟上。路透
委內瑞拉的拉瓜伊拉地震後，民眾25日站在倒塌建築物的廢墟上。路透

委內瑞拉24日不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，目前已造成至少235人死亡、至少4300人受傷。救援人員正加緊在瓦礫堆中搜救，希望搶救生還者。

BBC與NBC新聞報導，美國地質調查局（USGS）表示，兩起地震震源都接近地表，因此造成更嚴重的破壞。卡拉卡斯及鄰近沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）的倒塌建築物瓦礫堆下，不斷傳出受困民眾呼救聲。外界擔心死亡人數還將持續攀升，許多民眾無家可歸，或因建築物受損、不敢留在屋內，只能在街頭過夜。

根據BBC驗證的影片，拉瓜伊拉當地一棟10層樓高飯店已夷為平地，25日仍有民眾在現場尋找失聯親友。住在卡拉卡斯的醫學生奧提斯（Juan Ortiz）透露，一名好友已確認罹難，另一名好友疑似仍受困瓦礫堆下，另外約20名住在沿海地區的熟人失聯。他說：「我感到震驚、困惑，也很挫折，因為我無法幫上忙。」

另一段經BBC查證的影片顯示，距離卡拉卡斯西北方約250公里的沿海城鎮圖卡卡斯（Tucacas），一棟據稱為飯店的多層建築已整棟倒塌。委內瑞拉國營電視台則播出一段奇蹟救援畫面，拉瓜伊拉（La Guaira）的3名兒童獲救脫困，踩著瓦礫堆自行爬出。另一段影片則顯示，一名救援人員搬開巨石，協助救出受困廢墟中的民眾。還有影片顯示，消防隊員移開數噸瓦礫，救出一隻遭活埋的小狗。

委內瑞拉中央大學（Central University of Venezuela）在X分享一段影片，可見多人合力移開瓦礫，救出一名受困男子。校方表示，這些人都是醫學生，「加入救援行動，為多名生還者提供協助」，並協助救出卡拉巴列達（Caraballeda）一名遭倒塌餐廳梁柱壓住的受困男子。

駐卡拉卡斯記者赫南德茲（Luis Hernandez）告訴BBC Newsday，由於停電及網路中斷，評估實際災情十分困難。他說：「由於國內經濟危機，我們很難掌握整體情況。」住在卡拉卡斯一棟公寓7樓的BBC Mundo記者科爾斯特（Nicole Kolster）則表示：「這是我這輩子感受過最強烈的地震。」她說：「地震強烈到讓我以為整棟大樓就要倒在我身上。」

卡拉卡斯居民奧斯佩達萊斯（Nelson Ospedales）表示，住家部分倒塌。他受訪時說：「財物可以再找回來，但此刻消防隊、民防等主管機關已經完全不堪負荷。他們需要更多人力，醫院也已嚴重壅塞。」

地震 委內瑞拉 強震

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