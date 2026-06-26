委內瑞拉雙強震至少235死 各國馳援狀況一次看

委內瑞拉昨天遭連環強震侵襲，造成至少235人罹難、1500多人受傷，美國表示將派遣兩艘軍艦、運輸機與直升機投入救援，拉美與歐洲各國也伸援，派遣搜救人員、提供物資並致上慰問。

● 國際援助

法新社報導，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）在電視聲明中表示，聯合國認證的救援人員將協助搜尋地震生還者。

西班牙與法國正派遣數十名專家前往，德國則承諾將派出6架軍用運輸機。瑞典動員80名人員、8隻救援犬與18噸裝備，將盡快啟程送往委內瑞拉。

荷蘭外貿部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）宣布將提供200萬歐元的援助計畫，用於派遣搜救隊；捷克則表示，救援團隊正準備啟程。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（InternationalFederation of Red Cross and Red Crescent Societies）表示，已撥出250萬美元的資金，用於支援災後復原工作。

梵蒂岡宣布，教宗良十四世（Pope Leo XIV）向委內瑞拉提供10萬歐元的「初步」緊急援助資金。

路透社報導，科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衛星網路部門星鏈（Starlink）今天在社群平台X上表示，將為委內瑞拉用戶提供一個月的免費服務，同時也在著手「迅速部署星鏈終端機，為重災區恢復網路連線」。

● 美中表達援助意願

美國表示，目前正派遣兩艘軍艦、運輸機與直升機前往委內瑞拉，並動員1億5000萬美元的援助資金。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）承諾，將展開「全政府動員」行動，「規模將龐大…迅速且有效」。

美國總統川普表示：「我們將支持我們新的偉大朋友。」今年1月，美軍推翻並抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），委內瑞拉如今在華府嚴密監管下運作。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國「願意根據委內瑞拉方面的需求，以適當方式提供力能所及的協助」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說：「伊朗已準備好提供救災和救援行動所需的任何協助。」

● 拉丁美洲展現團結

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布，將向委內瑞拉派遣一座野戰醫院，並將於26日與27日分兩架次班機，派出36名消防員與多名救援和通訊專家。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，她的國家正派遣由救援人員和醫療人員組成的軍事團隊前往委內瑞拉，並將在必要時提供進一步援助。她稍早在社群平台X上發文指出：「墨西哥總是展現團結，未來也會如此。」

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，他已準備派遣300名救援人員與醫護人員，以及50噸裝備、藥品和基本物資。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）說，古巴醫療人員已準備「全面動員，向災民提供醫療服務」。

智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）表示，他將派遣人道援助物資與救援團隊前往委內瑞拉。

哥倫比亞災害管理機構指出，將向鄰國派出60多名救援人員並運送12噸的人道援助物資。哥倫比亞同樣受到這波地震影響。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X上發文表示：「哥倫比亞將永遠幫助委內瑞拉。」

阿根廷、哥斯大黎加與烏拉圭也表達聲援之意，厄瓜多與多明尼加共和國都表示，已備妥援助物資準備運送。

● 各方致哀與慰問

日本向委內瑞拉「災民致上誠摯的慰問」。這個東亞國家昨天也遭規模7.2強震侵襲，所幸未造成重大災損。

西班牙是歐洲多國中率先對地震做出回應的國家。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，將「全力支援」委內瑞拉人民，並補充說：「我們的心與受難者及其家屬同在。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也表達相同的慰問之意。

法國政府表示，法國對委內瑞拉人民表達「團結」之意，隨後證實法國駐卡拉卡斯大使館在這場天災中受損。

烏克蘭與俄羅斯這兩個交戰國家，同樣也表達慰問之意，但未提出具體援助。

歐洲聯盟（EU）表示，已啟動衛星監測系統，援助事務專員拉碧（Hadja Lahbib）在網路上表示：「我們已準備好加強援助。」