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委內瑞拉雙強震近200死 居民徒手挖掘搶救生還者

中央社／ 委內瑞拉拉圭拉25日綜合外電報導
委內瑞拉地震，委國政府則表示，截至目前已確認近200人死亡、1520人受傷。搜救工作仍在繼續，政府也在評估財產損失。 歐洲新聞圖片社
委內瑞拉地震，委國政府則表示，截至目前已確認近200人死亡、1520人受傷。搜救工作仍在繼續，政府也在評估財產損失。 歐洲新聞圖片社

委內瑞拉首都以西24日晚間發生雙強震，沿海城市拉圭拉（La Guaira）災區今天仍可看見民眾徒手在瓦礫堆中挖掘，試圖搶救受困的鄰居。

居民波黑斯（Carlos Borges）告訴路透社，「我們只能盡力幫忙，但設備極度缺乏」，由於現場缺乏挖土機等重型機具，使得救援困難重重。多棟高樓倒塌後形成的混凝土板仍堆積如山。

他的救援小組在1棟建築物中救出3人，還有多名焦急的家屬在現場守候，包括1名失蹤少年的母親。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）預估，雙強震可能造成逾1萬人死亡；委國政府則表示，截至目前已確認近200人死亡、1520人受傷。

在震央附近的摩倫（Moron）與重災區拉圭拉，居民只能在有限的官方支援下持續自救。

正在瓦礫堆中尋找親人的居民馬蒂內茲（ArgenisMartinez）說，「不能請軍隊來嗎？大家都來幫忙。讓他們坐裝甲車過來救人，若找得到拖拉機也好」。

儘管當局已切斷天然氣供應，仍有部分瓦礫堆在夜間冒出火苗。許多無家可歸的居民聚集在街頭，或站在倒塌建築前尋找生還者。

當局表示，已有約250棟建築受損或倒塌，主要集中在拉圭拉，並稱西班牙、美國、墨西哥與卡達等國將提供援助，同時呼籲民間企業提供挖土機等設備協助救災。

在拉圭拉的其他地方，居民從民宅中拉出2具遺體，其中包括1名女童。居民也成功救出1名母親與2名孩童，他們雖受傷但仍倖存。

路透社記者目擊，與執政黨關係密切、長期被控在反政府示威中對抗議者施暴的機車車隊「共同體」（colectivo）也在至少1處現場協助救援。

在拉圭拉部分地區，民眾正尋找食物與飲水。路透社記者目擊至少2家商店遭到劫掠。

當地的瓦爾加斯醫院（Jose Maria Vargas Hospital）擠滿傷患，部分患者被安置在院外治療。

60歲居民羅德里格斯（Beatriz Rodriguez）說，「這真是一場悲劇」。她的家人雙腿遭到截肢，年僅6歲的外甥則不幸喪命。

軍方表示，正調派野戰醫院進駐拉圭拉，目前已可執行緊急手術。

在摩倫1間診所值勤的拉米雷斯醫師（Dr. AugustoRamirez）表示，現在醫療物資嚴重短缺，「我們需要血壓計、紗布、體溫計、手套、石膏、止痛藥…什麼都缺」。

強震發生後他與另2名醫師及護理人員已治療112名傷患，9人因顱骨骨折等傷勢死亡，其中包括3名兒童。

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