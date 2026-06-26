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委內瑞拉雙強震釀188死 2名中國公民遇難
委內瑞拉24日晚間接連發生強烈地震，迄今至少188人喪命、1520人受傷。中國駐委內瑞拉大使館公布消息，有2名中國公民在強震中遇難。
據新華社報導，中國駐委內瑞拉大使館公布，截至當地時間25日下午4時，不完全統計，已確認有2名中國公民在24日委國強震中遇難。
委內瑞拉西北部24日晚間接連發生規模7.2、7.5兩起強震，多棟建築倒塌，已造成至少188人喪命、1520人受傷。
綜合外媒報導，根據美國地質調查所數據，這是委內瑞拉逾一個世紀來規模最大的地震。美國地質調查所的預測模型還顯示，死亡人數可能攀升至數千，甚至有很大機率超過1萬人。
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