委內瑞拉雙強震數百人受困瓦礫堆 家屬心焦如焚

委內瑞拉昨晚兩起強震重創首都卡拉卡斯和周邊地區，造成數百人喪生，數百棟建築物受損，數以千計民眾無家可歸。據報數百人今天仍受困瓦礫堆中，數萬人下落不明。

路透社報導，根據美國地質調查所（USGS）說法，卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處昨晚發生規模7.2地震，不到1分鐘後又發生規模7.5地震。這是委內瑞拉自1900年以來最強地震。

委內瑞拉早已因多年經濟動盪元氣大傷，基礎設施大多脆弱不堪，如今遭遇震災雪上加霜，首都和周邊沿海地區餘震不斷，增加救援難度。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）今天下午表示，目前已證實有188人喪生、200人受困、1520人送醫，並說250棟建築物受損或倒塌。豪爾赫是委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）的哥哥。

至少8家醫院、委內瑞拉紅十字會（Venezuelan RedCross）總部以及法國大使館等建築物傳出嚴重受損。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）表示，拉圭拉州（La Guaira）約有7萬戶家庭受災。

衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）今天晚間說，醫療機構已接收約235具遺體，但他未提供傷亡總數。

法新社報導說，震災死傷人數增加到至少235人死亡，超過1500人受傷。

●災民露宿街頭 家屬心焦如焚等待救援

拉圭拉州是受災最嚴重的地區之一。這個沿海的州毗鄰卡拉卡斯，是邁格狄亞（Maiquetia）西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）所在地。這座機場是卡拉卡斯主要機場。

羅德里格斯說：「當地成了災區。」她還說，政府正與民間企業合作調集重型設備，加快救援速度。

拉圭拉州部分地區仍然電力短缺，卡拉卡斯主要機場因受損而關閉。目擊者拍攝的航廈畫面可見天花板墜落，現場民眾一片驚慌。

救難人員與志工團體徹夜在倒塌建築物中搜尋，但在部分地區，居民反映官方救援抵達緩慢。

拉圭拉市居民希梅內斯（Yamileth Jimenez）表示，她19歲的兒子仍被困在他們7層公寓大樓的瓦礫堆中，「他被壓在樓板下，沒有機器救他出來」。希梅內斯的父親3天前剛去世。

在拉圭拉市，志工徒手挖掘瓦礫，家屬焦急等待失聯親人的消息。卡拉卡斯-拉圭拉公路沿途可見群眾攜帶水、食物和藥品前往沿海地區，在災難規模超出初期救援能力之際投入支援。

64歲家具修理店老闆培瑞斯（Pedro Perez）和妻兒露宿街頭，他說自己失去了家園和生意，「我們失去了一切。我們沒吃的也沒藥…我們希望救援盡快到來」。

●災區斷水斷電 傳逾4.6萬人失聯

位於震央附近的卡拉波波州（Carabobo）濱海城鎮摩倫（Moron）許多房屋倒塌，居民斷水斷電。

摩倫一處受損住宅區內約有200戶家庭正搶救家當，包括床墊、電視機和洗衣機。部分居民打算暫時投靠親戚，也有人等政府開設避難所。

美國地質調查所的預測模型顯示，死亡人數可能攀升至數千，甚至有很大機率超過1萬人。

反對派領袖設立的失蹤人口追蹤網站顯示，截至大約晚間7時超過4.6萬人下落不明。路透社無法獨立核實這些消息。

多國紛紛承諾馳援，即使是近年與委內瑞拉關係緊張的國家也加入援助行列。

羅德里格斯表示，國際救援隊預計很快就會抵達，並向美國總統川普和俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）等領袖致謝。

委內瑞拉經濟至關重要的石油產業方面，外國能源公司表示營運並未大幅受影響，石油基礎設施大致安然無恙。