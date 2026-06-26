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委內瑞拉強震 已有2名大陸公民遇難

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
委內瑞拉24日強震，大陸使館已確認2名公民遇難。圖為搜救隊員在委內瑞拉首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。（新華社）
委內瑞拉24日強震，大陸使館已確認2名公民遇難。圖為搜救隊員在委內瑞拉首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。（新華社）

委內瑞拉24日發生強震，目前已至少188人遇難、1520人受傷，大陸駐委內瑞拉使館披露的不完全統計顯示，已確認有2名大陸公民遇難。

據央視新聞、環球時報等26日上午引述大陸駐委內瑞拉大使館公布的消息，截至當地時間6月25日16時，據不完全統計，已確認有2名大陸公民在「6．24地震」中遇難。其他人員身份尚在核實。

當地時間24日傍晚，委內瑞拉接連發生兩次7級以上強烈地震。6月25日，大陸駐委內瑞拉使館提醒在委大陸公民密切關注當地地震預警和災害相關資訊，防範餘震及地震導致的次生災害。請相關地區大陸公民立即遠離海邊，轉移至安全區域避險。

大陸外交部發言人郭嘉昆25日下午表示，大陸密切關注委內瑞拉地震災情進展，我們同駐委內瑞拉使館保持密切聯繫。截至目前，暫無大陸公民傷亡的報告。他並指出，大陸向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問。大陸願根據委內瑞拉方面需要，提供力所能及的幫助。

據紅星新聞報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉受訪時稱，據信已有約10名華人被困，一名13歲女孩遇難，救援工作仍在持續進行。

央視新聞26日上午也報導，在大陸使館統籌協調下，多家陸資機構救援力量迅速抵達現場，投入起重設備開展高空危構拆除及廢墟清障作業。委內瑞拉當地應急管理部門參與聯合處置，共同完成周邊居民疏散及安全管控。此次任務結束後，大陸救援力量還將繼續參與其他救災工作。

CCTV國際時訊則指出，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於當地時間6月25日淩晨發表講話，呼籲全國團結應對地震災情。羅德里格斯還在講話中感謝中國大陸政府在震後向委內瑞拉提供的支持和人道主義援助。

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