快訊

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

最強對流籠罩南台灣！台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人閃電打雷密度

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉雙強震釀188死逾千傷 美投入48億馳援

中央社／ 卡拉卡斯/華盛頓25日綜合外電報導

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫今天表示，兩起強震已造成至少188人喪命、超過1520人受傷；美國宣布將提供1.5億美元（約新台幣48億元）援助。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS），兩起規模分別為7.2與7.5的地震昨晚在短短一分鐘內先後襲擊委國北部地區，造成建築物倒塌，許多人被埋在瓦礫堆中。

委內瑞拉接連發生強震後，美國今天表示將提供1.5億美元援助，各國與人道救援組織也正加緊腳步予以協助。

美國國務院表示，援助方案包括直接撥付5000萬美元給當地援助組織，以及向聯合國人道基金捐助1億美元。

豪爾赫說（Jorge Rodriguez），委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天前往災情最嚴重的沿海地區視察。

豪爾赫在電視演說中表示：「她目前人在拉圭拉州（La Guaira），以了解當地受災情形。」

法新社記者目擊，拉圭拉地區至少有一家商店遭人洗劫。

在拉圭拉州沿海城鎮卡蒂亞拉馬（Catia La Mar），一群男女從一間部分被燒毀的超市走出，手中提著裝滿物品的袋子。

地震 委內瑞拉 強震

延伸閱讀

受傷人數再增加！委內瑞拉接連兩起強震 目前已釀971人傷

委內瑞拉連續規模7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉遇雙強震…各國伸援手！宣布將送物資並派搜救人員協助

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

相關新聞

「情況不樂觀」美派搜救隊 多國伸援委內瑞拉

委內瑞拉廿四日遭兩起強震侵襲，美國第一時間提供援助，與委國關係不睦的鄰國厄瓜多也立即提供物資，中國、印度和歐洲國家都表明伸援。

委國經濟困境將雪上加霜

委內瑞拉廿四日在一分鐘內接連發生規模七點二與七點五強震，這場逾百年來侵襲委國的最強地震，恐讓該國經濟雪上加霜。

震後餘生 委內瑞拉民眾：此生最恐怖經驗

紐約時報報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述廿四日雙強震的恐怖及混亂景象，地震造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

淺層襲擊 委內瑞拉雙強震 恐逾萬死

委內瑞拉中北部於當地時間廿四日傍晚六時四分，遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，目前已知至少一六四人死亡，九七一人受傷，但這些數字並未包括交通與通訊中斷的濱海災區，傷亡恐進一步攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。