淺層襲擊 委內瑞拉雙強震 恐逾萬死

委內瑞拉中北部於當地時間廿四日傍晚六時四分，遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，目前已知至少一六四人死亡，九七一人受傷，但這些數字並未包括交通與通訊中斷的濱海災區，傷亡恐進一步攀升。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）指出，這兩起強震在卅九秒內相繼發生。第一起規模七點二地震發生於卡拉波波州，距離首都卡拉卡斯僅約廿公里，震源深度廿點三公里；第二起規模七點五強震則襲擊尤馬雷東南方地區，震源深度十公里，皆屬破壞力極強的極淺層地震。

強震威力驚人，城市上空瀰漫煙塵，居民在驚恐中倉皇逃至街頭。鄰近首都卡拉卡斯部分地區，因停電陷入黑暗，地鐵與火車服務也暫停運行，一些街道因水管爆裂淹水。

強震對交通與基礎設施帶來毀滅性打擊，西蒙玻利瓦爾國際機場因建築結構嚴重受損、天花板崩塌，全面關閉。社群媒體影片顯示，地震發生時，機場候機室走廊瓦礫碎屑散落一地，旅客驚慌奔逃。災區也出現大範圍停電與通訊中斷，外界難掌握全貌。

羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，要求醫師與護理人員返回工作崗位。她表示，政府已提供飯店與避難場所，安置房屋遭摧毀或受損的民眾，呼籲民眾向政府通報失蹤人員資訊。

羅德里格斯說，這是一場「真正的悲劇」，目前死傷數字只是初步數據，災情最慘重、數十棟建築倒塌的濱海拉瓜伊拉州，因交通與通訊受阻，傷亡情況不明。為全力投入救災，她宣布本周全國學校停課，取消所有非必要活動。

ＣＮＮ報導，委內瑞拉有紀錄以來規模最大的七點七強震發生在一九○○年，本次規模七點五強震，已創下該國一二六年的最強紀錄，鄰國哥倫比亞、巴西都感受到震動。

根據ＵＳＧＳ系統估算，這起連環淺層強震導致死亡人數可能介於一萬至十萬人之間，超過一萬人的機率達百分之四十二，並面臨顯著的山崩與土壤液化風險。當地已觀測到至少廿次強烈餘震。