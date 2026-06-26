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快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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淺層襲擊 委內瑞拉雙強震 恐逾萬死

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
委內瑞拉搜救隊員廿四日在首都卡拉卡斯阿爾塔米拉社區一棟因強震倒塌的大樓廢墟中搜尋生還者。（法新社）
委內瑞拉搜救隊員廿四日在首都卡拉卡斯阿爾塔米拉社區一棟因強震倒塌的大樓廢墟中搜尋生還者。（法新社）

委內瑞拉中北部於當地時間廿四日傍晚六時四分，遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，目前已知至少一六四人死亡，九七一人受傷，但這些數字並未包括交通與通訊中斷的濱海災區，傷亡恐進一步攀升。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）指出，這兩起強震在卅九秒內相繼發生。第一起規模七點二地震發生於卡拉波波州，距離首都卡拉卡斯僅約廿公里，震源深度廿點三公里；第二起規模七點五強震則襲擊尤馬雷東南方地區，震源深度十公里，皆屬破壞力極強的極淺層地震。

強震威力驚人，城市上空瀰漫煙塵，居民在驚恐中倉皇逃至街頭。鄰近首都卡拉卡斯部分地區，因停電陷入黑暗，地鐵與火車服務也暫停運行，一些街道因水管爆裂淹水。

強震對交通與基礎設施帶來毀滅性打擊，西蒙玻利瓦爾國際機場因建築結構嚴重受損、天花板崩塌，全面關閉。社群媒體影片顯示，地震發生時，機場候機室走廊瓦礫碎屑散落一地，旅客驚慌奔逃。災區也出現大範圍停電與通訊中斷，外界難掌握全貌。

羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，要求醫師與護理人員返回工作崗位。她表示，政府已提供飯店與避難場所，安置房屋遭摧毀或受損的民眾，呼籲民眾向政府通報失蹤人員資訊。

羅德里格斯說，這是一場「真正的悲劇」，目前死傷數字只是初步數據，災情最慘重、數十棟建築倒塌的濱海拉瓜伊拉州，因交通與通訊受阻，傷亡情況不明。為全力投入救災，她宣布本周全國學校停課，取消所有非必要活動。

ＣＮＮ報導，委內瑞拉有紀錄以來規模最大的七點七強震發生在一九○○年，本次規模七點五強震，已創下該國一二六年的最強紀錄，鄰國哥倫比亞、巴西都感受到震動。

根據ＵＳＧＳ系統估算，這起連環淺層強震導致死亡人數可能介於一萬至十萬人之間，超過一萬人的機率達百分之四十二，並面臨顯著的山崩與土壤液化風險。當地已觀測到至少廿次強烈餘震。

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