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全球一天三強震 專家：無關聯

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

全球不同地區在24小時內接連發生三起規模強烈的地震，分別是委內瑞拉中北部當地時間24日傍晚遭遇一個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊、加州當地時間24日發生規模5.6地震、日本東北外海當地時間25日上午7時30分也發生規模6.9地震。

美國地質調查所（USGS）指出，在委內瑞拉發生芮氏規模7.2地震後不到一分鐘，又發生規模7.5地震，震央均位於委國中部雅拉柯州（Yaracuy）人口約22萬城鎮聖菲利（San Felipe）附近。

這造成首都卡拉卡斯多處建築倒塌。臨時總統羅德里格斯宣布全國進入緊急狀態，目前已知至少32人死亡，逾700人受傷。

委內瑞拉有紀錄以來規模最大的7.7強震發生在1900年，本次7.5的歷史級強震，已創下該國106年來的最大地震規模紀錄。由於震度驚人，城市上空瀰漫漫天煙塵，大批居民在驚恐中倉皇逃至街頭。

美聯社指出，委內瑞拉雖然橫跨南美洲板塊與加勒比板塊，周邊存在多條斷層，但歷史上地震發生頻率遠低於拉丁美洲的其他太平洋沿岸國家，如此強震相當罕見。目前國際社會已陸續展開援助，美國總統川普表示美方已做好隨時協助的準備。

日本東北外海發生規模6.9地震，青森縣最大震度6強，岩手縣也有5強。這次地震可能會導致日本沿海地區海平面輕微波動，不過暫時沒有海嘯災害風險。至於加州的地震初步規模為5.6，震央位於農業小鎮威利茲（Willits）西北方12公里處。

加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這些地震之間並沒直接關聯。這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

瓊斯指出，相隔數千英里的大型地震，通常不會增加其他地區發生重大地震的機率。

這些地震發生在同一天可能只是巧合，但地震發生的地點卻並非偶然。每一起地震都發生在眾所周知、活動頻繁的板塊邊界地帶，而這些地帶的地殼應力早已累積了數十年，甚至數百年之久。

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