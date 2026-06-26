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「情況不樂觀」美派搜救隊 多國伸援委內瑞拉

聯合報／ 編譯羅方妤周辰陽／綜合報導
委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。搜救隊員在首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。（新華社） 新華通訊社
委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。搜救隊員在首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。（新華社） 新華通訊社

委內瑞拉廿四日遭兩起強震侵襲，美國第一時間提供援助，與委國關係不睦的鄰國厄瓜多也立即提供物資，中國、印度和歐洲國家都表明伸援。

美國總統川普在真實社群發文表示：「剛剛襲擊偉大的委內瑞拉人民的兩起地震，規模都非常巨大，並造成災難性死亡人數。美國已準備好、也願意提供協助，而且有能力做到！我已指示政府所有相關機構做好準備，迅速展開行動。」

他說：「我們將與我們新的偉大朋友站在一起。初步通報情況並不樂觀！！！」

美國國務卿魯比歐表示，美國已經派出搜救隊伍、醫療資源及人道援助到委內瑞拉。

美國今年一月突襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛。川普曾說，推翻馬杜洛政權後，美國將接管並治理委內瑞拉。

委國許多拉美鄰國包括智利、阿根廷、巴拿馬和薩爾瓦多也提供緊急援助。墨西哥總統薛恩鮑姆表示，委國已請求墨西哥派遣專業搜救及醫療人員。

厄瓜多總統諾波亞表示，儘管與委內瑞拉關係緊張，他已安排立即提供委國人道物資。數百萬委國人因國內經濟不穩定湧向厄瓜多邊境，而諾波亞過去一直和川普合作對抗委內瑞拉政府。

諾波亞在社群貼文表示：「厄瓜多正以這個時刻所需的迅速行動和堅定承諾來回應。無論彼此有多大分歧，人道精神必須始終引領領導者的行動。」

印度總理莫迪說，他「隨時準備好提供委國一切可能援助」。中國大陸外交部發言人郭嘉昆廿五日表示，中方「願根據委國的需要以適當方式提供幫助」。

西班牙表示，外交部已提供委國緊急援助。義大利外交部長塔加尼則說，義大利將要求歐盟啟動「公民保護機制」，協調歐盟援助任何遭遇災難的國家。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯發文感謝川普等各國領袖援助。

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