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委國經濟困境將雪上加霜

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
委內瑞拉卡蒂亞拉馬爾市居民25日走過遭強震破壞的一棟公寓大樓。法新社
委內瑞拉卡蒂亞拉馬爾市居民25日走過遭強震破壞的一棟公寓大樓。法新社

委內瑞拉廿四日在一分鐘內接連發生規模七點二與七點五強震，這場逾百年來侵襲委國的最強地震，恐讓該國經濟雪上加霜。

ＣＮＮ報導，委內瑞拉經濟曾經很繁榮，但近年遭到美國制裁、惡性通膨、政府貪腐和石油部門經營不善摧殘，國內生產毛額（ＧＤＰ）自二○一三年以來萎縮約百分之八十。

委國總統馬杜洛今年一月遭美國突襲逮捕後，代理總統羅德里格斯一直謹慎推動經濟自由化，拉攏外國石油公司，同時務實地向美方示好，尋求緩解令國家窒息的嚴厲制裁。儘管美國放寬制裁，委國石油產量也逐步增加，但通膨率居高不下，一般民眾仍面臨低收困境。

聯合國指出，在二○二五年，委國近八百萬人將需要人道援助，約占總人口的三分之一。

委國長期面臨日用品短缺，該國民眾難以取得基本服務和用品，包括加油和在藥局購買學名藥。如今強震引發的人道危機，將給本就非常吃緊的供應鏈帶來更大的壓力。

委國需要對至關重要的石油業投資數十億美元，才可能回到一九九○年代末產量達到鼎盛時期的黃金歲月。然而，這場世紀強震可能造成成千上萬人傷亡及大規模破壞，重擊民眾對委國經濟復甦抱持的微弱希望。

由於多年來經濟衰退和公共服務投資不足，委國醫院、電力和供水系統等基礎設施難以應對這場突如其來的危機。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）初步模型估計，這場強震帶給委國的經濟損失可能介於一百億美元至一千億美元（約台幣三二○○億元至三點二兆元）之間，損失最大值幾乎等同委國一整年經濟產值。

除了建築物倒塌，地震還可能導致天然氣管線破裂或電力系統受損而引發火災。

加州理工學院地震學家瓊斯表示，這些連鎖效應會使災情進一步惡化；在某些案例中，火災造成的經濟損失甚至可能使強震整體損失增加一倍。

然而，在經濟困境下，委國政府似乎拿不出辦法支援可能很快會不堪負荷的醫療體系，也難以負擔重建費用；與此同時，委國政府仍在協商重返全球經濟體系的基本條件。

對於原本就飽受貧困之苦的民眾而言，這起震災發生在最糟糕的時刻。

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