震後餘生 委內瑞拉民眾：此生最恐怖經驗

紐約時報報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述廿四日雙強震的恐怖及混亂景象，地震造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

廿四歲的瑪麗亞．巴爾科住在靠近震央的西北部城市聖菲利，她說，「我從未感受過這麼強烈的震動」，搖晃持續了六十至九十秒，女兒嚇得尖叫，自家房屋後半部坍塌，網路連線和電力都中斷。

聖菲利其他民眾則說，居民逃向街頭，尖叫並擁抱，他們的愛犬和寵物鸚鵡一起逃命。

有些人擔心發生餘震，暫時露宿街頭。卅七歲的露爾德．阿蘇亞赫就是其中之一，她說地震發生時她正在洗澡，裹了毛巾就衝出家門，她的鄰居家屋頂被震垮。

卡拉卡斯一棟六層樓高住宅大樓因強震倒塌。數十名焦急的民眾在警方封鎖線後等候，委國國民衛隊、警方和民防官員在廢墟中攀爬搜救，大喊失蹤居民的名字，並命令旁觀者退後保持安靜，以便受困者聽見聲音。搜救隊員隨後救出一名小女孩和一隻狗，但不清楚還有多少人受困。

另一名住在卡拉卡斯的女子瑪莎．阿涅茲一度受困自家公寓，他居住的公寓大樓一至三樓全毀。她探出陽台大聲呼救：「我們被困住了！我們需要幫助！拜託來人啊！」

阿涅茲呼救後又發生兩次餘震。她告訴ＣＮＮ，餘震持續約一分鐘，「感覺似乎沒止境」。她說：「最糟的是，我們根本出不去。門的一邊傳來敲擊聲，另一邊傳來腳踢聲。我不知道到底是誰救了我們。他們大喊：『離門遠一點，我們來了！』他們最後終於破門而入。」

在卡拉卡斯以西的納瓜納瓜市，五十歲的約哈娜．馬奎茲說，地震開始時，她原本叫女兒待在屋內，「當我發現搖晃不停，我對她們說『快跑』，然後我們拼命往外衝。這是我和女兒們經歷過最恐怖的經驗，我以為我們沒辦法逃出門。」

四十八歲的約瑟芬娜．赫南德茲是委國北部卡拉波波州首府瓦倫西亞一名行政人員。她說，地震開始時伴隨巨響，隨後停電，屋內所有東西都在移位，窗戶劇烈震動像是隨時會碎裂。

住在瓦倫西亞的六十八歲婦女路易莎則說：「這是我這輩子最可怕的經驗。那種噪音，窗戶猛烈開關，所有東西都發出嘎吱聲，太恐怖了。我和丈夫兒子緊緊相擁，我開始祈禱，哭喊著求上帝救救我們。」