強震釀網路、電力全中斷…海外數百萬委內瑞拉人 聯絡不到親友飽受煎熬

美國CNN報導，委內瑞拉雙強震導致停電及網路連線中斷，海外委內瑞拉人無法聯絡到國內親友確認他們是否平安，內心飽受煎熬。近年數百萬名委國人因為經濟崩潰和前總統馬杜洛獨裁統治逃往海外。

居住在國外的委國人過去數小時急忙使用社群媒體和即時通訊程式，試圖聯絡國內親友，但因網路連線中斷及停電很難聯絡到他們。

有些委國人收到國內家人報平安消息。一名住在哥倫比亞的委國人家庭向CNN記者展示他的家族群組聊天記錄說：「莉賽特（Lissett）和安娜蕾拉（Anarella）還活著。莉賽特骨折但已被送醫接受治療，她們被發現時，被埋在廢墟下，緊緊相擁。」

然而，罹難者數字恐將遠超過委國代理總統羅德里格斯稍早說的164人，許多分散在美洲及其他地區的委國人家庭，都非常不安。

委國僑民社會和公民團體正紛紛介入，協助登記失蹤人口報告，並試圖讓倖存者與國外親人取得聯繫。一名住在美國佛州邁阿密的社群媒體X用戶建立一個網站，供委國人登錄損壞或倒塌的建築物。CNN無法獨立核實這些通報，但網站上線僅12小時後，網站就出現200多筆資料。

居住在西班牙、厄瓜多、秘魯和阿根廷的委國人告訴CNN，他們正極力設法聯絡親友，但許多人至今仍對親友的現況一無所知。