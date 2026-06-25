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委內瑞拉遇雙強震…各國伸援手！宣布將送物資並派搜救人員協助

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯居民和搜救隊員25日在倒塌建築物的廢墟尋找倖存者。美聯社
委內瑞拉首都卡拉卡斯居民和搜救隊員25日在倒塌建築物的廢墟尋找倖存者。美聯社

紐約時報報導，委內瑞拉24日在一分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，已知造成至少164人死亡、700人受傷，各國和人道救援組織紛紛運送人道主義救援物資，並派遣搜救人員援助。

美國總統川普24日晚間在自家社群媒體「真實社群」發文表示：「我已指示所有部會做好迅速行動的準備。我們將支持我們這群偉大的新朋友。」

美國國務卿魯比歐25日清早在一則社群媒體貼文中說，已派出搜救團隊、醫療資源和人道援助前往委國

西班牙則表示，外交部已提供委國緊急援助。委國許多拉美鄰國包括智利、阿根廷和巴拿馬也提供緊急援助。墨西哥總統薛恩鮑姆表示，委國當局已請求墨西哥派遣專業搜救及醫療人員。

多明尼加總統阿比納德表示，多明尼加25日派遣專業搜救團隊協助委國，他已和委國代理總統羅德里格斯通話並表示將會與委國團結一致。

薩爾瓦多總統布格磊稍早在社群媒體表示，已派遣300名搜救隊員和醫護人員已準備好攜帶設備、藥物和物資前往委國首都卡拉卡斯。

厄瓜多總統諾波亞表示，儘管兩國關係緊張，他已安排立即向委內瑞拉運送人道主義物資。數百萬委國人因國內經濟不穩定湧向厄瓜多邊境，而諾波亞將自己定位為川普在區域內的盟友，共同對抗委內瑞拉的社會主義政府。

諾波亞在一則社群媒體貼文表示：「厄瓜多正以這個時刻所需的迅速行動和堅定承諾來回應。無論彼此有多大分歧，人道精神必須始終引領領導者的行動。」

巴西總統魯拉表示，他已指示外交部評估如何協助委國。

羅德里格斯則在社群媒體感謝川普等各國領袖援助。

印度總理莫迪說，他「隨時準備好提供委國一切可能援助」。中國大陸外交部發言人郭嘉昆在25日的記者會表示，中方「願根據委國的需要，以適當方式提供幫助」。

義大利外交部長塔加尼則說，義大利將要求歐盟啟動「公民保護機制」。這項機制負責協調歐盟援助任何遭遇災難的國家。

國際食物援助組織「世界中央廚房」創辦人、名廚安德烈斯表示，他的「長桌基金」將捐助100萬美元（約台幣3181萬元）投入委國救援工作。

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