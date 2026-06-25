此生最恐怖經驗…委內瑞拉雙強震 倖存民眾心有餘悸：以為我們會死

紐約時報報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述24日雙強震的恐怖及混亂景象，地震造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

24歲的瑪麗亞．巴爾科（María Barco）住在靠近震央的西北部城市聖菲利（San Felipe），她說，「我從未感受過這麼強烈的震動」，強烈搖晃持續了60至90秒。她表示，女兒嚇得尖叫，自家房屋後半部坍塌，網路連線和電力都中斷。

聖菲利其他民眾則說，居民逃向街頭，尖叫並互相擁抱，他們飼養的鸚鵡和狗一起逃命。

有些人擔心發生餘震，暫時露宿街頭。37歲的露爾德．阿蘇亞赫（Lourdes Azuaje）就是其中之一，她說地震發生時她正在洗澡，裹了毛巾就衝出家門，她的鄰居家屋頂被震垮。

卡拉卡斯一棟六層樓高住宅大樓因強震倒塌。數十名焦急的民眾在警方封鎖線後等候，委國國民衛隊、警方和民防官員在廢墟中攀爬搜救，大喊失蹤居民的名字，並命令旁觀者退後保持安靜，以便受困者聽見聲音。搜救隊員隨後救出一名小女孩和一隻狗，但不清楚還有多少人受困。

在卡拉卡斯以西的納瓜納瓜市（Naguanagua），50歲的約哈娜．馬奎茲（Yohana Márquez）說，地震開始時，她原本叫女兒待在屋內，「當我發現搖晃不停，我對她們說『快跑』，然後我們拼命往外衝」。

馬奎茲表示：「這是我和女兒們經歷過最恐怖的經驗。我以為我們會死。」

48歲的約瑟芬娜．赫南德茲（Josefina Hernández）是委國北部卡拉波波州（Carabobo）首府瓦倫西亞（Valencia）一名行政人員。她說，地震開始時伴隨巨響，隨後停電，屋內所有東西都在移位，窗戶劇烈震動像是隨時會碎裂。

住在瓦倫西亞的68歲婦女路易莎則說：「這是我這輩子感受過最深刻的恐懼。那種噪音，窗戶猛烈開關，所有東西都發出從未有過的嘎吱聲，太恐怖了。我和丈夫兒子緊緊相擁，我開始祈禱，哭喊著求上帝救救我們。」