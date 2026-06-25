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受傷人數再增加！委內瑞拉接連兩起強震 目前已釀971人傷

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導
24日，委內瑞拉地震發生後人們聚集在一起。路透
24日，委內瑞拉地震發生後人們聚集在一起。路透

委內瑞拉西北部昨天晚間接連發生規模7.2和7.5兩起強震，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，目前已造成至少164人喪命、971人受傷。

美聯社報導，羅德里格斯稍早指出，接連兩起強震導致32人死亡、700多人受傷，傷亡數據預計還會攀升。

根據美國地質調查所（USGS）數據，昨天的地震是委內瑞拉逾一個世紀來規模最大，當地有記錄規模最大地震發生於1900年，當時一場規模7.7強震襲擊委國北部海岸。

委內瑞拉發生強震後，國家已經進入緊急狀態，美國與多數拉丁美洲國家紛紛在第一時間表達慰問，並強調將派出搜救及醫療團隊到災區提供協助。

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