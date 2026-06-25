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委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌…民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。搜救隊員在首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。新華社
委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。搜救隊員在首都卡拉卡斯遭強震摧毀的建築廢墟搜救。新華社

委內瑞拉24日在1分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震。代理總統羅德里格斯表示，兩起強震及近24次餘震導致卡拉卡斯等地多棟建築倒塌，目前已造成至少32人死亡、700人受傷。美國CNN報導，民眾回憶起受困到獲救經歷，說餘震似乎沒有盡頭，公寓大樓1至3樓被徹底摧毀，他們根本出不去，只能大聲呼救。

住在首都加拉加斯的女子瑪莎．阿涅茲（Martha Añez）受困於自家公寓。她探出陽台大聲呼救，說：「我們被困住了！我們需要幫助！拜託，來人啊！」

阿涅茲呼救後又發生2次餘震。她告訴CNN，餘震持續約1分鐘至1分半，「但感覺似乎沒有止境」。她說：「最糟的是，我們根本出不去。門的一邊傳來敲擊聲，另一邊傳來腳踢聲。我不知道到底是誰救了我們。他們大喊著：『離門那裡遠一點，我們來了，我們大概有六個人！』他們最後終於破門而入。」

阿涅茲說，她居住的公寓大樓1至3樓「被完全、徹底摧毀」。

另一名卡拉卡斯居民馬丁涅茲（Erik Martinez）說，地震發生時，「公寓樓上所有東西都砸進我家」，他試圖用家具作屏障保護自己，等了約2小時獲救，並說搜救人員發現他還活著，「他們說，『說話，說話，說話』，所以我一直說話」。

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