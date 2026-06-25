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百年最強地震襲委內瑞拉 機場天花板崩塌「一片狼藉畫面曝」

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導
圖為委內瑞拉邁格狄亞市西蒙玻利瓦國際機場在地震後受損的情景。路透社
圖為委內瑞拉邁格狄亞市西蒙玻利瓦國際機場在地震後受損的情景。路透社

根據美國地質調查局（USGS）的數據，今天發生的地震委內瑞拉超過一個世紀以來規模最大的地震。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉有紀錄以來規模最大的地震發生在1900年，當時一場規模7.7的強震襲擊委內瑞拉北部海岸，鄰近首都卡拉卡斯（Caracas），而那場地震震央距離今天這場地震震央僅約數百公里。

今天發生的第2場地震規模為7.5，高居歷史第2。在這之前僅僅40秒發生的規模7.2前震，則位居委國史上第4大地震，僅次於2018年的強震。

當強震猛烈襲擊航廈時，一名委內瑞拉前國會議員在服務首都卡拉卡斯的邁格狄亞市（Maiquetia）西蒙玻利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport），拍下現場一片恐慌與滿地狼藉的畫面。該機場隨後已經關閉。

從路透社發布的畫面中可以看到，阿蘇亞赫（Wilmer Azuaje）在機場邊走邊拍並說：「還在搖。看看我們現在在邁格狄亞機場裡面時，機場變成什麼樣子。」

「看看這裡的慘狀，全毀了。地震過後變成這副模樣，看看現場一片狼藉。各位，我們正在經歷一場嚴重的災難。」

畫面中可以看到，民眾驚慌奔逃，機場內部多處佈滿碎石與瓦礫，空氣中瀰漫著煙塵，天花板也嚴重受損。

圖為委內瑞拉邁格狄亞市西蒙玻利瓦國際機場在地震後受損的情景。路透社
圖為委內瑞拉邁格狄亞市西蒙玻利瓦國際機場在地震後受損的情景。路透社

地震 委內瑞拉 強震

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