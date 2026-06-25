快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

聽新聞
0:00 / 0:00

震倒多棟大樓！強震襲委內瑞拉 陸媒：已知10華人受困、1名13歲女孩遇難

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，緊急救援人員在倒塌建築物現場展開救援工作。（路透）
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，緊急救援人員在倒塌建築物現場展開救援工作。（路透）

委內瑞拉當地時間24日晚間接連發生強烈地震，首都卡拉卡斯多棟建築倒塌。據陸媒紅星新聞，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉表示，已知10名華人受困、1名13歲女孩遇難，救援工作持續進行。

何正偉接受陸媒訪問時表示，目前卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，仍有部分中國同胞受困在建築物內。不過，目前華人傷亡情況尚無準確統計，當地救援力量正將受困中國同胞轉移至卡拉卡斯華人社區安置，並與相關部門協同展開救援。

何正偉說，地震發生後，大量民眾湧上街頭或聚集在廣場避險。此次地震持續約40秒，震感強烈，部分居民甚至難以站立，是委內瑞拉近年來最強地震之一。

據澎湃新聞，美國地質調查局（USGS）地震資訊網消息指，格林威治時間24日22時4分、台北時間25日6時4分，委內瑞拉蒙塔爾萬附近發生規模7.2地震，震源深度10公里。不到1分鐘內，當地再度發生規模7.5強震，震源深度同為10公里。

美國地質調查局稱，這是委內瑞拉自1900年以來發生的最強地震，並已發布紅色警報，預估可能造成重大人員傷亡、大範圍破壞及經濟損失。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）稍早表示，北部拉瓜伊拉州受災最為嚴重，多達15棟建築倒塌。她並宣布全國進入緊急狀態，關閉卡拉卡斯附近的邁格狄亞國際機場（Maiquetia International Airport）；同時證實地震已造成32人死亡、700人受傷。

地震 委內瑞拉 強震

延伸閱讀

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連續規模7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

委、日強震 郭鎧紋示警：台灣「近期太安靜」留意規模6以上強震

美國規模5.6地震撼動北加州偏遠地區 造成部分民眾受傷

相關新聞

震倒多棟大樓！強震襲委內瑞拉 陸媒：已知10華人受困、1名13歲女孩遇難

委內瑞拉當地時間24日晚間接連發生強烈地震，首都卡拉卡斯多棟建築倒塌。據陸媒紅星新聞，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉表示，已知10名華人受困、1名13歲女孩遇難，救援工作持續進行。

百年最強地震襲委內瑞拉 機場天花板崩塌「一片狼藉畫面曝」

根據美國地質調查局（USGS）的數據，今天發生的地震是委內瑞拉超過一個世紀以來規模最大的地震

委內瑞拉地震…已知32死、數百人傷 多國慰問允諾援助

委內瑞拉首都以西發生2起強震，已知32死、數百人受傷。美國與多數拉丁美洲國家紛紛在第一時間表達慰問，並強調將派出搜救及醫...

委內瑞拉接連2強震！陸外交部：暫無公民傷亡報告

委內瑞拉昨天晚間接連發生強烈地震，迄今至少32人死亡，700多人受傷。中國外交部今天表示，暫無中國公民傷亡報告

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。