委內瑞拉接連2強震！陸外交部：暫無公民傷亡報告

委內瑞拉昨天晚間接連發生強烈地震，迄今至少32人死亡，700多人受傷。中國外交部今天表示，暫無中國公民傷亡報告。

綜合外媒報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）表示，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處發生規模7.2強震，隨後不到一分鐘內，又發生規模7.5地震，初步估計死亡人數可能介於1萬到10萬人之間。

中國外交部發言人郭嘉昆25日下午主持例行記者會時表示，中方密切關注委內瑞拉地震災情，與中國駐委內瑞拉使館保持密切聯繫。截至目前暫無中國公民傷亡報告。

郭嘉昆表示，中方向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問，相信在委內瑞拉政府領導下，委內瑞拉人民一定能夠戰勝災害，早日重建家園。中方願根據委內瑞拉方面需要，以適當方式提供力所能及的幫助。