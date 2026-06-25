委內瑞拉地震…已知32死、數百人傷 多國慰問允諾援助

委內瑞拉首都以西發生2起強震，已知32死、數百人受傷。美國與多數拉丁美洲國家紛紛在第一時間表達慰問，並強調將派出搜救及醫療團隊到災區提供協助。

● 美國

美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）上發文表示：「美國已準備好且有能力提供協助！我已指示政府所有部門做好迅速行動的準備，我們將與我們新結交且偉大的朋友站在一起。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在社群平台X發文指出，美國正「立即部署」救援人員與援助物資馳援，「在這個艱難時刻，美國與委內瑞拉人民站在一起。在川普總統指示下，國務院正立即部署搜救隊、醫療資源及人道援助前往委內瑞拉」。

● 墨西哥

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在X發文指出，她已「下令籌備必要的援助」。

她寫道：「目前，對方請我們派遣專業搜救與醫療人員支援。墨西哥一向團結互助，也將永遠如此。」

● 薩爾瓦多

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在X發文表示：「300名救難人員與護理人員，連同50噸的裝備、藥品及基本物資，已準備好出發前往卡拉卡斯」。

● 巴西

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示：「我帶著極大的關切與震驚的心情，得知這場襲擊委內瑞拉的地震災情。」

他補充說：「我重申，我們會堅定支持代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez，另譯，羅德皙）率領的政府，協助這個兄弟之邦受災地區的重建工作。」

● 古巴

古巴外交部長帕里拉（Bruno Rodriguez Parrilla）在X發文表示：「對於委內瑞拉這次地震造成的損失與災損，向該國政府與手足般的人民致上最深切的哀悼與聲援。古巴的醫療人員已全面動員，正為受災民眾提供醫療服務。」

● 阿根廷

阿根廷總統府在聲明中表示：「阿根廷正密切關注事態發展，並表示願意配合相關國際組織，提供所需的任何人道援助。」

聲明指出：「儘管兩國政府之間可能存在分歧，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）仍向委內瑞拉人民伸出援手。」

● 烏拉圭

烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）在X發文寫道：「烏拉圭向委內瑞拉當局及人民表達團結之意。我們正密切關注事態發展，並重申我們願意配合委內瑞拉政府認為必要的任何協助。」

● 智利

智利外交部對委內瑞拉政府與人民表達聲援之意，「智利政府對這場悲劇深表痛心，並準備好在需要時提供人道與救援協助」。

● 厄瓜多

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）對「委內瑞拉兄弟之邦人民表示聲援」，並指出：「我已下令立即派遣人道援助，以因應這起緊急情況。厄瓜多會以這個時刻所需的速度與決心做出回應，因為儘管彼此存在巨大分歧，人道主義始終是一位國家領袖採取行動的最高指引。」

● 哥斯大黎加

哥斯大黎加總統府在聲明中表示：「在這場地震讓委內瑞拉舉國陷入悲痛的時刻，哥斯大黎加全心全意地擁抱委內瑞拉人民。我們與每一個受影響的家庭，以及今天正在搶救生命、重建希望的人們同在。你們並不孤單。」

● 多明尼加

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）表示，軍方已完成「專業搜救與緊急應變小組」的整備，以支援委內瑞拉當局。

● 西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）指出：「在這場今晚發生的毀滅性地震過後，我們向委內瑞拉人民提供全面的支持。我們的心與受害者及他們的家屬同在。」