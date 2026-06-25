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委內瑞拉雙強震釀災 外交部：暫無台灣人受影響

中央社／ 台北25日電

委內瑞拉首都以西發生兩起強震，多棟建築被夷為平地、民眾受困瓦礫堆中。外交部已向兼轄委內瑞拉的駐哥倫比亞代表處及加勒比海地區各大使館瞭解相關災情，目前暫無台僑或民眾受影響。

外電報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）表示，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處24日發生規模7.2強震，隨後不到1分鐘內，又發生規模7.5地震，初步估計死亡人數可能介於1萬到10萬人之間。

外交部下午回覆中央社提問表示，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，另譯，羅德皙）已宣布全國進入緊急狀態，目前統計至少32人罹難，超過700人受傷；此外，美國太平洋海嘯中心一度針對波多黎各與美屬維京群島等加勒比海地區發布海嘯警報，稍後已宣布取消。

外交部指出，已於第一時間向兼轄委內瑞拉的駐哥倫比亞代表處及加勒比海地區各大使館瞭解相關災情，目前暫無旅居該區域台僑或民眾受到影響，相關駐外館處將持續密切關注。

外交部提醒，民眾在委內瑞拉期間如果有緊急求助需要，請即撥打駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：+57 315-649-2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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